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SpaceX показала, как Земля выглядит с космоса

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  • 22.03.2023, 20:48
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SpaceX показала, как Земля выглядит с космоса

Видео.

Компания SpaceX опубликовала в Twitter видео, на котором показано, как Земля выглядит с космоса.

В твите указано, что видео было снято с верхней ступени ракеты Falcon 9 во время миссии после запуска спутников SES-18 и SES-19 на геосинхронную пересадочную орбиту (это орбита вращающегося вокруг Земли спутника).

Space.com объясняет, что видео снято на высоте около 22 200 миль (35 700 км) от Земли. Эти кадры «присоединились» к множеству других впечатляющих изображений Земли, сделанных с космоса, отметило издание. Самый известный такой снимок «Голубой мрамор» был сделан в декабре 1972 года миссией «Аполлон-17» во время полета на Луну.

Портал считает, что кадры, снятые Falcon 9, «напоминают нам о красоте и хрупкости нашей голубой мраморной планеты».

Спутники SES-18 и SES-19 ракета Falcon 9 вывела на орбиту на прошлой неделе, она стартовала с мыса Канаверал 17 марта.

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