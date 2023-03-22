ЕС обяжет ремонтировать технику, а не выбрасывать ее 2 22.03.2023, 21:37

3,518

В ЕС ежегодно образуется до 35 млн тонн отходов в виде пригодной к ремонту техники.

Европейская комиссия в среду, 22 марта, инициировала принятие новых требований к производителям бытовой техники и электроники, которые обяжут их ремонтировать проданную технику, в том числе даже по истечении гарантийного срока. Об этом говорится на сайте ЕК.

Сейчас в случае поломки технику часто просто выбрасывают, вместо того чтобы отремонтировать и использовать повторно. Иногда это стимулируют сами производители, а иногда потребителю проще купить новый товар, чем искать мастерскую для ее ремонта.

Из-за этого только в ЕС ежегодно образуется до 35 млн тонн отходов в виде пригодной к ремонту техники, а потребители вынуждены тратить 12 млрд евро на их замену.

Согласно предложению ЕК теперь производителям придется ремонтировать товары, на которые еще действует гарантия, если это стоит так же или меньше, чем замена.

Потребители также будут иметь право требовать от производителей ремонтировать их продукцию в течение пяти-десяти лет после покупки, даже если на нее больше не действует гарантия.

«Правило десяти лет» будет применяться к продуктам, подпадающим под «требования ремонтопригодности» Евросоюза. Сюда войдут стиральные и посудомоечные машины, сушилки, холодильники, телевизоры, сварочное оборудование, пылесосы, серверы и хранилища данных. Также ЕС обещает добавить в этот список мобильные телефоны и планшеты.

Предложение Европейской комиссии, получившее название «Право на ремонт», должно быть согласовано Европейским парламентом и государствами-членами, прежде чем оно станет законом.

Оно является частью более широкой цели Европейской комиссии – стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Это может произойти только при более ответственном потреблении, считают в Еврокомиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».