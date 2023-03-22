«В результате пострадает клиент» 22.03.2023, 21:49

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Турфирмы — о последствиях новшества от лукашистов.

Всего два-три месяца, и наступит сезон отпусков, к которому белорусские турфирмы всегда готовились заблаговременно. Но в последние годы с продажами туров все идет не так хорошо. Этому способствовала пандемия, а затем началась война в Украине и последовавшие за ней санкции. А с этого года головной боли добавили изменения, которые ввели чиновники. Участники рынка говорят, что крайними останутся клиенты: для них уже выросла стоимость на некоторые услуги. Турфирмы рассказали «Зеркалу», как они сейчас работают и какие планы строят на будущее.

«Если очередная граница закрывается, то воспринимаем это как квест»

Больше года назад туристическая фирма, в которой работает Алена (имена героев материала изменены), предлагала белорусам дорогой отдых, людей возили на Мальдивы, в ОАЭ, предлагали им «экзотику». По словам собеседницы, сегодня ситуация с направлениями изменилась, но на доходности компании это сильно не отразилось.

— Сейчас хватаемся за все подряд, но мы имеем дело только с авиатранспортом. Больше начали предлагать бюджетные туры в Египет, Турцию. Планируем и дальше расширяться, будут туры в Грузию. Но дорогой отдых тоже остался, если люди хотят экзотики — мы им организуем это. Улететь куда угодно можно и сегодня, к примеру через Стамбул. Правда, это все удорожает поездку. Но богатых людей это не сильно волнует — у них как были деньги, так и есть, это бедные страдают.

Девушка отметила, что из-за санкций сотрудникам турфирмы стало труднее выстраивать логистику путешествия клиента — надо точно просчитывать стыковочные рейсы (при этом они бывают от разных авиакомпаний), надо учитывать, что некоторые сервисы отключили Беларусь от бронирования. Все это требует большого профессионализма от сотрудников — ошибаться недопустимо.

Алена говорит, что сейчас белорусы покупают туры в Грецию и Италию — консульства этих стран открывают шенген-визы, но, как правило, только под поездку. Туристы вылетают в эти страны из аэропортов Польши или Литвы.

— Открыть по каким-то поддельным документам визу нельзя. Консульства (особенно Греции) все данные тщательно проверяют: брони в отелях, авиабилеты, даже звонят нашим клиентам на работу и спрашивают об их зарплате.

Девушка говорит, что в их компании надеются, что белорусы активизируются с покупкой туров ближе к лету, когда будет сезон отпусков. Ожидается, что путевки вырастут в цене, особенно в Турцию — местные отели слишком «задирают» стоимость проживания. Одновременно с этим Алена отмечает, что сегодня нельзя прогнозировать хорошие продажи — все очень быстро меняется.

— Например, в прошлом сезоне у нас было очень много чартеров в ОАЭ, но столько желающих под эти места не нашлось. Продавали туры с очень большой скидкой, да и то не все они раскупались. Поэтому пару месяцев мы сработали в минус, но по результатам года маржа получилась неплохая.

Собеседница говорит, что за последние годы с работы у них никого не увольняли, заработки сотрудников сохранились на прежнем уровне. Сворачивать деятельность турфирма не собирается, хотя работать им стало сложнее, чем еще год-два назад.

— Каждый год что-то новое появляется. Некоторые туроператоры изменили условия работы с агентами, к примеру требуют обязательный депозит — чтобы подстраховать себя. Но мы его не вводили. Да и вообще к форс-мажорам мы привыкли. Так что если очередная граница закрывается, то мы это воспринимаем как квест.

«Теперь понимаешь, что коронавирус был не проблемой»

Марта работает турагентом, занимается автобусными турами. До пандемии коронавируса она организовывала поездки белорусов в Европу, Украину, они были очень востребованы. Туры в Россию были тоже, но спросом они пользовались небольшим. После начала войны ситуация поменялась, сейчас Марта продает путешествия только в российские города и Грузию.

Девушка сообщила, что раннее бронирование туров сейчас есть, но по масштабам и доходности их не сравнить с теми, что были раньше. К примеру, сегодня принимаются заявки на экскурсионные поездки на майские праздники в Санкт-Петербург и другие города России, востребованы двухнедельные путевки на Черное море — в Анапу и на побережье Грузии.

— Из-за изменений в законе о туризме работать нам трудно. Мы не знаем, как настроить свою деятельность для того, чтобы исполнить все новые требования, — посетовала Марта.

Собеседница говорит, что раньше путешествующие автобусными турами платили за поездку в два этапа: одну часть в белорусских рублях, еще одну — в валюте. Валютная часть нужна была для того, чтобы рассчитаться с отелем, заплатить за экскурсии и прочее. Марта отметила, что так было удобно для организатора тура, а также принимающей стороны.

— Сейчас мы обязаны принимать все деньги на счет, а рассчитываться с другой страной безналом. Тут мы столкнулись с проблемой в виде большой курсовой разницы. Если мы переводим деньги в какой-то российский отель по безналу, то теряем около 30%. Чтобы выйти из ситуации, мы должны поднять стоимость туров, а в результате пострадает клиент.

Марта говорит, что некоторые белорусские турагентства уже работают по новым правилам, из-за чего цены на поездки выросли. Например, если в прошлом сезоне трехдневная поездка в Санкт-Петербург стоила 115 долларов (328 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 22 марта), то сейчас их продают за 170 долларов (486 рублей).

— Пока я даже не представляю (да и никто из коллег не знает), как переводить деньги в Грузию, там своя валюта — лари. Всегда было принято, что мы рассчитывались с ними наличкой, они не хотят работать по-другому, им все равно, что у нас новые правила. Также неизвестно, как рассчитываться за экскурсии, на которые зазывают всякие бабушки-посредницы — у них вообще никаких счетов нет.

По мнению турагента, из-за подорожания путешествий часть белорусов просто откажется от них, у людей нет денег. А ведь автобусные туры — это одна из самых доступных по деньгам возможностей куда-то выехать.

— Собрать группу туристов сейчас очень сложно — материальные проблемы, плюс люди сейчас очень встревожены. Перед Новым годом мы надеялись, что наберем людей в Питер, границы-то закрыты, куда еще ехать отдыхать. Но желающих было очень мало.

Последние месяцы Марта работает в минус, при этом надо платить аренду за офис. Собеседница уверена, что скоро турфирмы начнут «трясти» проверяющие — смотреть, как они выполняют требования закона о туризме. Но все же девушка надеется, что вот-вот «все будет хорошо».

— Теперь понимаешь, что коронавирус был не проблемой. Эх, хорошо бы все вернуть назад, когда не было войны и мы ездили, куда хотели, — мечтательно сказала Марта.

«Работаем, пытаясь подстраиваться под нынешние реалии»

Соучредитель и менеджер туркомпании Тимур работает в туризме почти 15 лет. Мужчина вспоминает, что до пандемии коронавируса они успешно продавали экскурсионные и пляжные туры в страны Балтии, Европу, Украину, Россию. В позапрошлом году, когда начал отступать коронавирус и страны стали открывать свои границы, ситуация с продажами туров стала налаживаться. Компания с нетерпением ждала снятия всех ограничений по Европе и Украине. Но потом в Украине началась война, с которой рухнули все планы и надежды.

— В этом году с введением нового законодательства и изменения налогообложения мы работаем, пытаясь подстраиваться под нынешние реалии. Но сейчас очень большая часть нашей выручки съедается налогами. Из нашей комиссии, которая составляет 8−10% от стоимости тура, более 20% уходит на налоги. Плюс аренда офиса, зарплата, реклама, закупка канцтоваров. С ужасом ждем апрель, когда нужно будет оплачивать налоги за первый квартал этого года, — говорит Тимур.

Напомним, в этом году в Беларуси ввели взнос в фонд ответственности туроператоров, он составляет не менее тысячи базовых величин, то есть на данный момент — 3700 рублей. Средства из него будут использоваться для выплаты компенсации туристам, которые пострадали из-за невыполнения туроператорами своих обязательств.

Тимур рассказывает, что бумага у них сейчас расходуется «колоссально» — каждый договор теперь состоит из 20 страниц, а их нужно по три экземпляра: туристу, агентству и оператору. Участники рынка поясняют, что договоры с клиентами стали более объемными в том числе из-за необходимости расписывать детально стоимость тура, делать разбивку по стоимости каждой из услуг.

При этом раннее бронирование туров не показало таких результатов, как ожидалось, говорит Тимур.

— Примерно месяц-два у нас нет глубины продаж. Раннее бронирование на лето себя не оправдало, потому что все находятся в ожидании и неведении. Нет уверенности, что завтра какая-то страна (из небольшого количества доступных) не введет ограничения на полеты из Беларуси. Хотя мы все свои туры гарантированно страхуем на случай невылета или отмены полетной программы.

Из-за ограничений в выдаче шенген-виз и большой сложности их получения компания отказалась от продажи туров с вылетами из Вильнюса и Варшавы, хотя там цены значительно привлекательнее. Сейчас компания предлагает туры из Минска в ОАЭ (они на первом месте по продажам), Египет, Шри-Ланку, на летний сезон в Турцию. Иногда продают путешествия с вылетом из Москвы — на Мальдивы, Бали, в Таиланд.

— Сейчас большинство туристов надеются на «горящие туры» с вылетами в ближайшие дни. Но из-за небольшого количества направлений и рейсов у «Белавиа» места на доступные направления распродаются быстро, цен как перед пандемией (Египет на неделю за 400 долларов на двоих) точно уже не будет. Если и бывает тур с вылетом сегодня-завтра, то, как правило, это ужасные отели, которые мы никогда не предлагаем — нервы дороже.

Мужчина говорит, что туристы часто не ориентируются в теперешних ценах. Часто им приходят запросы «хотим все самое лакшери, пять звезд, первая береговая линия, все включено, в самый пик сезона на две недели», закладывая бюджет максимум 1000 долларов на двоих. Однако сегодня под такие требования цены начинаются от 4000 долларов.

— Есть недобросовестные коллеги, цепляющие туристов обманом, низкими ценами и скидками. Им главное зацепить человека договором, а уже потом начинается: здесь доплата, здесь еще плюс, а оператор не подтвердил тур по этой цене. А если предлагают очень низкую стоимость, то есть большой шанс оказаться героем какой-либо очередной истории типа: «Мы оплатили полностью тур, никуда не улетели, а фирма исчезла».

Тимур говорит, что сейчас многие туроператоры вводят запрет на скидки, он считает это правильным ходом. Мол, лучше добавить туристу потом приятный бонус, например повышение категории номера, индивидуальный трансфер, фрукты-цветы в номер.

— Вообще люди не стали беднее, это цены очень изменились в большую сторону. Те, кто раньше ездил или летал по бюджетным направлениям (Украина, Болгария, Черногория), сейчас лишены этой возможности.

Дорогие туры — от 10 000 долларов за двоих на 10 дней — компания еще не продавала. Тимур говорит, что многие туристы, которые летали за такие деньги, уже живут не в Беларуси.

— Заработки наши упали. Штат мы сократили в три раза еще с приходом пандемии, сейчас у нас работает пять человек и бухгалтер. Как будем выживать — посмотрим. Деньги на счету пока еще есть. Отработаем этот год, если ничего не изменится и будет хуже со всех сторон — будем ликвидировать компанию. Ведь в первую очередь бизнес открывается с целью заработка, а если заработок минимальный и только стрессы от него — нет смысла тянуть его.

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