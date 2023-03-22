Российская поп-певица Бузова хочет стать рекламным лицом Гродненского мясокомбината 3 22.03.2023, 22:06

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Из-за любви к его колбасе.

Еще будучи в жюри белорусского проекта «Фактор.by» российская блогер и певица Ольга Бузова признавалась, что очень уж ей понравилась белорусская колбаса. Ольга просила помощниц покупать ее каждый раз, как она приезжает, да побольше, чтобы можно было забрать с собой в Москву, пишет КП.

И вот то ли в шутку, то ли в серьез Ольга Бузова призналась в соцсетях, что готова стать рекламным лицом Гродненского мясокомбината.

Бузова уверена, что гродненская колбаса и букет цветов просто созданы друг для друга. Скрин из сторис Ольги Бузовой

- Это топ. Я могла бы быть вашим рекламным лицом. Всех подсадила на эту белорусскую колбасу, — написала она, сопроводив видео с колбасой «Милано» в руках смайликами. Судя по всему, Бузова лично побывала в фирменном магазине Гродненского мясокомбината.

Кстати, сама по себе такая публикация стоит у любого популярного блогера немалых денег, ведь у Бузовой только в одной из соцсетей 23 миллиона подписчиков.

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