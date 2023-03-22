Ущерб от войны в Украине превысил совокупное состояние всех российских миллиардеров 4 22.03.2023, 22:22

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Восстановление Украины обойдется в $411 млрд.

Всемирный банк увеличил оценку стоимости восстановления Украины до $411 млрд, передает Bloomberg. Ущерб от войны, таким образом, превысил все состояние российских олигархов, которое, по оценке агентства, составляет $339 млрд.

Война отбросила 7,1 млн жителей Украины за черту бедности — это 17% от населения страны до начала вторжения. Кроме того, российская агрессия свела на нет 15 лет развития украинской экономики, констатирует международная организация.

Оценку Всемирный банк подготовил совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины. По предыдущему наблюдению, основанному на анализе первых трех месяцев войны, ущерб составил $349 млрд (его Всемирный банк озвучивал в сентябре прошлого года). Замедление связано с тем, что война идет в уже сильно разрушенных районах, а также начал учитываться эффект от поступлений международной помощи.

Тем не менее ущерб от войны все равно в 2,6 раз превышает прогнозируемый ВВП Украины на 2022 год.

«Это отрезвляющая цифра, она показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке», — сказала Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

Всемирный банк выделили на поддержку Украины $20,6 млрд с начала вторжения.

Российские олигархи же за год войны потеряли $67 млрд от своего совокупного состояния или примерно 20%. Это более чем в четыре раза превышает потери миллиардеров из других стран, состояние которых подсчитывает Bloomberg.

Накануне бывший посол США в России Майкл Макфол предложил схему для выхода российских миллиардеров из-под санкций. Одно из предложенных им условий — пожертвовать половину состояния в Фонд восстановления Украины.

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