До +19°С ожидается в Беларуси 23 марта 22.03.2023, 23:02

Будет облачная с прояснениями погода.

Дожди и до 19 градусов тепла — такая погода ожидается в Беларуси 23 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 23 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а утром и днем преимущественно по северной части страны прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами по северо-западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, а днем от плюс 11 градусов по северу до плюс 19 градусов по юго-западу.

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