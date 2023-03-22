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В Курске прогремел мощный взрыв

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  • 22.03.2023, 23:37
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В Курске прогремел мощный взрыв
Иллюстративное фото

Взрыв раздался в аэропорту.

Мощный взрыв прогремел в среду, 22 марта, в российском Курске. Российские пропагандисты предполагают, что это якобы мог быть «звук перехода самолета на сверхзвук». Об этом сообщает провластный российский Telegram-канал Mash.

«Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было — неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолета на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет — обстановка спокойная», - утверждается в сообщении.

Российские власти официально не прокомментировали этот инцидент.

Стоит отметить, что так называемый «переход самолета на сверхзвуковую скорость» ныне является одним из самых популярных среди пропагандистов и россиян объяснений взрывов на территории РФ.

По словам украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко взрывы раздались в аэропорту города. Он также выложил соответствующее видео у себя в Telegram.

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