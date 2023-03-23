Что делать со старым смартфоном 23.03.2023, 5:14

Шесть интересных идей.

Смартфоны могут стать неактуальными, или вы тот самый любитель новых версий гаджета, тогда что делать со старым телефоном, если вы уже приобрели себе новый?

Проблема только в том, что старый смартфон просто так не выбросишь, да и это не экологично. Вместо этого нужно придумать, как повторно использовать его, чтобы он помогал вашему бизнесу и не вредил окружающей среде, пишет «Новое время».

Старый смартфон может иметь много полезных функций и приложений, даже если он не подходит для полноценного использования в качестве мобильного устройства.

Используйте его в качестве резервного телефона

Это самый простой способ, который первым приходит в голову, если у вас возникнет потребность в дополнительном телефоне, вы можете использовать старый смартфон.

Медиацентр

Установите на него приложения для прослушивания музыки, просмотра видео и других развлечений, и используйте его в качестве проигрывателя для вашей коллекции медиафайлов.

Беспроводной динамик

Установите на него приложение, которое позволяет использовать его в качестве беспроводного динамика для проигрывания музыки и других звуковых файлов с вашего главного смартфона.

Тестирование приложений

Если вы разработчик приложений, вы можете использовать старый смартфон для тестирования своих приложений на старой версии операционной системы или на более старых моделях устройств.

Перепродайте или подарите

Если вы не используете старый смартфон, вы можете продать его или подарить кому-нибудь другому, кто может его использовать. Уверены, что в вашем кругу общения много близких людей, которым может понадобиться полезный гаджет.

Отдайте на переработку

Многие магазины техники предлагают программы, позволяющие отдавать старые смартфоны на переработку для извлечения редких металлов и других полезных деталей.

Почему не нужно выбрасывать старый смартфон?

Экологичность – это уже давно не что-то далекое, навязанное нам хиппи-комьюнити, а стиль жизни сознательного человека и для того, чтобы максимально сохранить ресурсы, нужно использовать повторно материалы в электронике.

Мир уже сейчас должен выбрать для себя будущее, где электронные отходы уменьшаются, благодаря долговечным продуктам, повторно используемым и перерабатываемым.

Как только ресурсы попадают в нашу экономическую систему, их следует как можно дольше хранить. Мы должны шагнуть ближе к экономике замкнутого цикла, поощряя повторное использование и ремонт наших телефонов, исследуя варианты переработки электроники и уменьшая электронные отходы по всему миру.

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