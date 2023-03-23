«Просто хочу, чтобы они больше никому не испортили квартиры» 23.03.2023, 10:08

В «Минск-Мире» орудуют «серийные» строители-бракоделы.

«Минск-Мир» впору переименовывать в золотой каньон. Пожалуй, больше нигде отделочники не смогут «поднять» столько денег: десятки домов, тысячи квартир, миллионы задач… А главное — щедрые новоселы, которые готовы платить немалые деньги, лишь бы поскорее переехать на собственные метры. Казалось бы, интересы у ремонтников и вчерашних дольщиков полностью совпадают. Однако далеко не все истории сотрудничества заканчиваются на доброй ноте.

О команде бракоделов, оккупировавших «Минск-Мир», Onlíner сообщили сразу несколько минчанок. Девушки хотят положить конец конвейеру строительных «косяков» и затянутых сроков.

«Мы фирма, не шабашники»

Весной прошлого года Татьяна с мужем получили ключи от квартиры в высотке под названием «Канны». Почти 40 квадратных метров предстояло капитально отремонтировать — состояние «полуфабриката» не подразумевает никаких полумер. Ремонт пара планировала заказать «под ключ»: чтобы только платить честным людям и по возможности не вникать в строительные премудрости.

В таком состоянии строители Александр и Никита оставили квартиру в сентябре прошлого года (к этому моменту она уже давно должна была быть полностью готова, свое место должны были занять и натяжные потолки)

— Как и большинство дольщиков, мы вступили, наверное, во все чаты, которые только есть в «Минск-Мире»: так легче найти соседей да и в целом понимать, чем живет район. Само собой, начали обсуждать предстоящий ремонт: кто с кем сотрудничает, какие сейчас расценки, где лучше закупать материалы, — вспоминает Татьяна, решившая положить конец «кривым» ремонтам в «Минск-Мире». — Время тогда было максимально тревожное: вроде бы радость — ключи получили, но курс доллара так вырос, что даже сомнения одолевали — стоит ли вообще за что-то браться.

А еще и строители ни в какую не хотели идти на уступки: доллар считали по 4 рубля, и все тут. Некоторые еще и получать зарплату в у. е. хотели.

«Засветив» свой контакт в нескольких чатах, девушка получила неожиданную «обратную связь»: в один из дней ей в личку пришло весьма убедительное предложение о сотрудничестве. Начиналось оно со слов «Мы фирма, не шабашники». Представитель ООО «Профартстрой» по имени Роман заверял, что силами компании ремонт «под ключ» будет сделан не только по приятным ценам, но и со всей ответственностью.

— Я сразу проверила УНП этой компании — все было в порядке. Попросила номера бывших клиентов, чтобы лично пообщаться, — без промедления их получила. А обзвонив людей, услышала только положительные отзывы. Но даже на этом мы с мужем не закончили проверку строителей и договорились, что нам покажут квартиры, находящиеся в работе. Конечно, мы ходили на просмотры без уровня и не проверяли соединение труб (а зря), но на первый взгляд все было в порядке.

Роман, который написал мне сообщение, был кем-то вроде специалиста по связям с общественностью. Ни шпатель, ни правило он в руки не брал. За ремонтные работы в «Профартстрое» отвечали Александр и его сын Никита. Эти двое производили очень хорошее впечатление: грамотно отвечали на все вопросы, давали советы и выглядели очень уверенными в себе людьми. Цену они тоже предложили приятную, чуть ниже рынка. Но главное, пообещали зафиксировать итоговую сумму в белорусских рублях: мол, никаких колебаний, все строго по договору, — описывает этапы взаимодействия девушка.

Люди меняются, работы стоят

К маю стороны договорились о сотрудничестве, сойдясь на том, что ремонт одного «квадрата» обойдется новоселам в $90 по курсу (если бы стены надо было готовить под покраску, цифра выросла бы до $100). Это только за работу, все необходимые материалы Татьяна с супругом закупали сами.

— К работе они приступили сразу, причем даже без предоплаты, что внушило еще больше доверия. Особенно на фоне того, что договор мы так и не заключили — то Александру было некогда, то он бумаги где-то забыл. И так каждый раз. Вопрос о передаче денег возник только после того, как Александр с Никитой возвели необходимые перегородки, «раскидали» немного электрику и частично спаяли трубы в санузле. Тогда мы внесли 30% от оговоренной суммы. Правда, как только мастера получили деньги, работа затормозилась.

К июлю стало совершенно очевидно, что что-то идет не так. На наши вопросы Александр грустно отвечал, что у него проблемы: якобы Роман сильно подвел и теперь ему приходится за всех отдуваться, поэтому работа затягивается. При этом говорил он очень искренне, казалось, сам переживал из-за того, что заставляет нас ждать. Более того, зная, что мы живем на съемной квартире, пообещал вычесть из своей зарплаты стоимость «лишней» для нас аренды. Мы даже прониклись его ситуацией, стали успокаивать и подбадривать.

Александр действительно казался искренним и честным человеком. Поэтому когда на меня вышла соседка и стала рассказывать, что «Профартстрой» — бракоделы, я не поверила. Подумала, что это лично у них не сложились отношения, — вспоминает минчанка.

В середине лета в квартире Татьяны, которую обещали отремонтировать максимум за два месяца, стали появляться новые лица: теперь над ремонтом евродвушки корпели не только Александр с Никитой. Правда, дело от этого сильнее продвигаться не стало.

— Мы, конечно, не специалисты в ремонте, да и в розовых очках поначалу были, но отметили про себя, что логики в ходе ремонта нет: мастера делают все точечно и урывками — по куску в разных уголках квартиры. И только потом, когда все с ними уже стало понятно, мы сообразили, что строители брались за самые легкие работы. Если это укладка плитки, то без подрезки и запилов, просто по прямой стене. Если разводка электрики, то по пути наименьшего сопротивления.

То есть это была пыль в глаза, чтобы показать, что процесс вроде как продвигается.

И такая схема, как потом выяснилось, проворачивалась везде, на всех взятых в работу квартирах, — добавляет девушка.

«Лучше бы они вообще ничего не делали»

В сентябре пара решила, что не может больше ждать — на объект зашла новая бригада. Александра же поставили в известность о разрыве отношений.

— Он очень извинялся за то, что подвел нас. Обещал вернуть деньги до Нового года: мол, сейчас сложная ситуация, он крутится как может, и все в таком духе. В целом мы неплохо разошлись и даже была уверенность, что он постарается закрыть вопрос. В иллюзиях мы с мужем пребывали до тех пор, пока новый прораб не стал показывать нам «наследие» «Профартстроя».

Как выяснилось, у нас в квартире были ужасно кривые стены («ямы» видны даже под обоями), плитка держалась на честном слове и была готова отвалиться от малейшей нагрузки, подложка под ламинат была уложена неправильно, в санузле они что-то намудрили с трубами, в результате чего мы заливали соседей снизу (пришлось все взрывать и делать заново). Вдобавок ко всему они испортили нам смеситель.

Из абсурдного: Александр установил по всей квартире розетки, но они не были подключены к проводам. Просто бутафория! Щиток тоже оказался не собран.

Купленные нами автоматы он и вовсе установил в другой квартире и никак не компенсировал нам такую «рокировку»! Одним словом, накосячили отец с сыном во всем: вот к чему прикоснулись, то и испортили. Честно, лучше бы они вообще ничего не делали! А так переделывать пришлось буквально все. Осознав, что мы попали, я позвонила соседке, которая несколько месяцев назад предупреждала меня об «особенностях» работы Александра и Никиты. Она подтвердила все свои слова и добавила новой фактуры.

«Сняв одну из розеток, мы увидели дыру в вентшахте, пришлось ее заделывать», — уточняет девушка

Чтобы остановить этот «конвейер», я написала пост в группу, посвященную строителям-бракоделам. И тут же стали сыпаться сообщения от других пострадавших. Откликнулось квартир десять из «Минск-Мира». У одних они уже успели накосячить, у других взяли деньги, но ничего толком не сделали.

С июля прошлого года ООО «Профартстрой» находится в стадии ликвидации. Но работают отец и сын на объектах до сих пор. Причем Никита заключает договоры от своего имени — как от физлица. И рекламируется в «минскмировских» группах уже под другим номером телефона и с других аккаунтов.

Конечно, кто-то может сказать, что мы не заплатили Александру всю сумму, поэтому как бы в расчете. Но он затянул сроки, испортил материалы, накосячил везде так, что пришлось разбирать ламинат, демонтировать плитку, переделывать электрику. Это все стоило денег и забрало немало душевных сил.

Теперь я просто хочу, чтобы они больше никому не нанесли вреда и не испортили ремонт. Их надо остановить. Понимаю, что в нашем новом районе они наверняка не одни такие, но пускай шанс на встречу с бракоделами для кого-то из соседей станет ниже, — заключает Татьяна.

«У него появился более важный объект»

Отметились отец с сыном и у другой Татьяны, построившей квартиру в доме «Стокгольм». Поле для деятельности (и «косяков») тут оказалось шире — 63 «квадрата». Взаимодействие точно так же началось с сообщения в личке.

— На самом деле мы долго колебались, перебирали, ездили на просмотры и никак не могли определиться, с какой бригадой сотрудничать. Решающую роль, наверное, сыграло то впечатление, которое производит Александр: спокойный, интеллигентный, компетентный (уверенно отвечал на все вопросы, рассказывал про технологию производства работ).

Откликнувшись на призыв Татьяны, «минскмировцы» начали делиться своими результатами сотрудничества с Александром и Никитой

А еще «Профартстрой» все время был на связи: то есть это не мы их вызванивали, а они набирали и уточняли, как у нас дела, не заключили ли с кем-то договор, говорили, что могут подъехать прямо сейчас и все просчитать, — перечисляет приемы строителей минчанка.

Как и другим клиентам, новоселам из «Стокгольма» мастера озвучили ставку в $100 за «квадрат». И срок работы — три месяца. С учетом того что пара не планировала позолоты и вензелей, эти условия показались разумными.

— Предварительно пробив УНП компании и убедившись, что все в порядке, мы со спокойной душой заключили договор. Внесли предоплату в районе $3000 по курсу (чтобы Александр с Никитой могли закупить материалы и начать работать) и стали ждать мая — месяца, к которому они должны были все сделать.

Поначалу работы шли очень бодренько, Александр помогал во всем: давал советы, ездил с нами выбирать сантехнику (у него в магазине была скидка). Правда, совсем скоро процесс затормозился: из активного были только обещания начать все делать. Доходило до откровенного обмана: договариваешься с ним, что придешь проверять какой-то этап в определенные день и время, и в итоге обнаруживаешь, что вообще ничего не сделано.

Несколько раз так попав, мы стали присматриваться к качеству. Если с возведением стен вопросов не было, то электрика была сделана как-то странно. Но нас убеждали, что все в порядке.

Со временем живого общения становилось все меньше. Как и подвижек в ремонте.

На прямой вопрос, что происходит, Александр ответил, что у него появился какой-то более важный объект и он все время находится там.

Но при чем здесь мы? Пусть сам разбирается со своими объектами: у нас есть договор и сроки, — отмечает Татьяна.

К маю квартира минчан не была готова (одна стенка в санузле, облицованная керамогранитом, это не ремонт «под ключ»). К июню тоже. Александр плакался, что его кинули строители, что крутится как может и вот-вот возьмется за «Стокгольм».

— В один из дней мы пришли в квартиру и увидели, что на полу уже лежит ламинат. Как? Зачем? Мало того что он оказался уложен не по нашей раскладке, так еще и черновые работы со стенами не были закончены, плитка лежала не везде! Никита, находившийся в тот момент в квартире, ничего вразумительного сказать не смог. А Александр, которому мы позвонили, на наше возмущение ответил, что закроет напольное покрытие картоном и все будет в порядке.

В другой раз мы обнаружили на стенах смонтированные профили для натяжного потолка, хотя до него еще было очень далеко. Грубо говоря, они бросались из угла в угол, делая по куску то тут, то там.

Следующий сюрприз нас ждал, когда трубы, ведущие к полотенцесушителю, Александр почему-то пустил по потолку. И даже начал нас убеждать, что это лучший вариант!

Чтобы понять, можно ли так делать, мы вызвали «независимого» сантехника, а тот просто взялся за голову. Тут уже мы сами себе признались, что сотрудничество с «Профартстроем» надо заканчивать. Сообщили об этом Александру и потребовали, чтобы он вернул деньги.

Справедливости ради отмечу, что сумму за испорченный пол он выплатил, даже немного накинул сверху. Потом еще перечислил пару сотен рублей. И все на этом. Дальше были только жалобы, что денег нет, его со всех сторон давят, объектов слишком много и он просто не успевает. Хотя, казалось бы, зачем ты столько брал, если не можешь «переварить».

При этом, по моим ощущениям, он вообще не понимал, в чем наши претензии: «Да, не успел, но я же делал!» А то, что все это надо переделывать и исправлять, как-то не учитывается, — делится нюансами взаимодействия девушка.

Еще из «проделок» бригады

Обещания вернуть деньги звучали от Александра неоднократно: что называется, исполнять обязанности не отказывается. Но до сих пор семья, которая уже успела переделать ремонт и заселиться, полного расчета не получила:

— Честно, мы не очень верим, что когда-нибудь увидим эти деньги. На связь он сам не выходит (хотя и поднимает трубку, если звонит супруг), расписки есть, но что с них толку, как и с того договора: выиграть-то суд можно, только вот как взыскать деньги? Поэтому самый простой способ решить наш вопрос — предупредить других людей, чтобы они не пострадали, как мы.

Слово — строителю

Конечно, мы не могли не поговорить с Александром, к которому так много вопросов. Судя по звукам, телефонный звонок застал мужчину на одном из объектов: гулкое эхо и перфоратор на заднем фоне дают повод так думать. Выслушав вопросы, прораб сначала сказал, что он просто не справился, не вытянул физически, о чем всем честно и сообщил, но «люди начали злиться». Также он отметил, что до последнего исправлял «косяки», так как наемные рабочие надолго не задерживались. Буквально через мгновение мастер решил, что не будет обсуждать такую деликатную тему по телефону: только личная встреча. После чего положил трубку.

Мы набрали еще раз, чтобы договориться о встрече на конкретный день и время, при этом были готовы подъехать к нему хоть через полчаса. Но мужчина признался, что находится не в Минске. Однако и это не беда: у Onlíner есть корреспонденты и в других городах — только назовите место, где надо быть. На это Александр ответил, что сможет поговорить с нами только через две недели: звоните в апреле. Разумеется, мы позвоним. Но и сейчас готовы добавить комментарий мастера, если он надумает объяснить ситуацию: контакты редакции есть на сайте.

Дозвониться до Никиты мы не смогли, но готовы выслушать молодого человека в любой момент. А что касается Романа, то он проработал с «Профартстроем» всего четыре месяца, отвечал только за «пиар» и теперь никак не хочет ассоциироваться с компанией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».