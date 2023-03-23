СМИ: РФ вербует на войну с Украиной наемников в Беларуси 2 23.03.2023, 20:53

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Из Беларуси планируют привлечь до 2000 наемников.

Россияне хотят привлечь еще больше наемников, в этот раз – из Беларуси и Анголы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, из Беларуси планируют привлечь до 2000 наемников.

«Речь идет о сотрудниках охранного предприятия «ГардСервис». Заметим, что «ГардСервис» не просто частное охранное предприятие. Оно является первым таким предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются «охранники» на территории бывшего центра подготовки», – отметили в Центре национального сопротивления.

Также Центр сообщает о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

«Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну», - говорится в сообщении.

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