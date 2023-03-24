ВСУ берут в оперативный «капкан» российские войска под Бахмутом 1 24.03.2023, 8:47

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Роман Свитан

В окружение может попасть вся группировка ЧВК «Вагнера».

Россия начала неожиданно перебрасывать свои войска на новое направление. Похоже, враг планирует создать «новый Бахмут», ведь именно это напоминают его действия возле Авдеевки.

Эту ситуацию для «24 канала» прокомментировал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

Россияне внезапно перебрасывают войска

Сейчас россияне срочно перебрасывают войска на направление Авдеевки. Власть даже призвала гражданских немедленно выезжать из города.

Собеседник пояснил, что первоочередная задача россиян на Авдеевском направлении – отодвинуть украинские войска от города. Ведь отсюда украинская артиллерия может доставать даже в Донецк и Макеевку.

«Вся Донецкая агломерация под ударом артиллерии. Для них это очень больно, ведь разместиться ни в городе, ни в пригороде они не могут. Потому и пытаются отодвинуть наш гарнизон», – объяснил Роман Свитан.

Правда, россияне пытаются это сделать уже 9 лет войны. Впрочем, ничего не выходит, ведь город расположен на возвышении, а рубеж обороны на этом направлении построен очень грамотно.

Авдеевка, боевые действия

Офицер также объяснил ряд причин, почему россиянам так и не удается захватить Авдеевку или хотя бы взять город в окружение:

«Равнинная местность вокруг – в частности, Донецкий аэропорт, расположенный между Донецком и Авдеевкой. Сам же город расположен на возвышенности;

невозможность отрезать пути снабжения – за 9 лет здесь существует уже очень много механизмов снабжения боеприпасов и военной амуниции;

сложная местность Карловского водохранилища – один из берегов здесь очень высокий, и его занимает украинская артиллерия, которая контролирует и защищает район от окружения.

Там за последний год пристрелян уже каждый куст. Артиллериста можно даже не будить – он во сне в любое место положит необходимое количество снарядов», – убежден полковник запаса.

Контрнаступление начнется в Бахмуте?

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне теряют значительные силы в Бахмуте, и вскоре украинские армейцы этой возможностью воспользуются.

Роман Свитан подчеркивает, что россияне решили проводить свои наступательные действия в очень неудобный момент. Все потому, что зимой не было сильных морозов, а весна началась с дождей.

«Почва влажная, техника толком пройти не может. Поэтому эти все наступательные действия россияне в большинстве своем проводят за счет живой силы, а у нее есть такая проблема – она может выдыхаться», – объясняет Роман Свитан.

По его словам, россияне могут пробовать наступать месяц – полтора, но после этого уже банально не выдержит человеческий организм. Именно этот момент ВСУ сейчас могут поймать.

«При этом, когда станет уже суше, можно будет наступать, выполнять широкомасштабные наступательные действия. Но вряд ли мы это будем делать в лоб тем российским войскам, которые сейчас пытаются давить на Бахмут», – акцентирует полковник ВСУ.

Он предлагает два других перспективных направления для контрнаступления украинских войск:

из Белогоровки на Бахмут,

из Белогоровки на Попасную.

Бахмут, направления наступления

Военный эксперт убежден, что россияне сами же создали предпосылки для оперативного окружения их сил возле Бахмута. Ведь из Белогоровки до Бахмута всего чуть больше 20 километров.

«Любое движение на 10 километров из Бахмута, на 10 километров юго-западнее Белогоровки – это угроза окружения всей ЧВК «Вагнера». Они это прекрасно понимают», – заявил Роман Свитан.

Так же это понимают и генералы украинской армии. Поэтому только и ждут удобного момента – чтобы выйти на танках и работать уже не только по дорогам с жестким покрытием, но и в полях.

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