И в неволе – День Воли 3 Ирина Халип

24.03.2023, 12:56

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Ирина Халип

Тишина в Беларуси – мираж, иллюзия, фата-моргана.

Сначала они отбирали наши города и улицы. Заполняли их автозаками и «космонавтами», взрывали светошумовые гранаты, распыляли слезоточивый газ и дым, заливали ледяной водой из водометов.

Потом они отнимали наши дворы, отправляя омоновцев разгонять мирные соседские чаепития. Замазывали граффити, забирали на Окрестина музыкантов, приходивших на эти чаепития, убивали тех, кто говорил «я выхожу».

Затем они пришли в наши подъезды, открытые для единомышленников, и в наши дома. Они вычисляли квартиры, в которых горели свечи на подоконниках или просто стояли бело-красно-белые флажки. Они выламывали двери этих квартир и увозили в тюрьмы хозяев. Они рыскали по городу в поисках запретного сочетания цветов и набрасывались сворой на балконы, где спокойно сушились красные и белые футболки, в том числе детские.

После этого они взялись за наши книги. Убрали из учебников любые упоминания о Светлане Алексиевич. Заодно – о Варламе Шаламове и Александре Солженицыне (пусть ГУЛАГ в центре Европы станет для белорусов сюрпризом). Объявили детские стихи Бродского экстремистскими, закрыли издательства, которые выпускали белорусскую литературу, и книжные магазины, которые ее продавали. Заменили литературу Чергинцом, проводят книжные ярмарки с презентациями книг Муковозчика. И Чергинца, разумеется, тоже: он издал две первые части автобиографического романа «Трудные дороги жизни». За одно название хочется лишить его даже школьного аттестата, а они пытаются убедить нас в том, что это литература, которую мы заслужили. Скоро и Азаренок, похоже, начнет книги издавать. Тоже, наверное, многотомные.

Теперь они пытаются отнять нашу память. Вымарывают любые упоминания БНР, пытаются убедить наших детей в том, что бело-красно-белый флаг придумал Гитлер, а вовсе не Клавдий Дуж-Душевский. Пишут в учебниках истории про флаг полицаев, будто и не было никогда 25 марта 1918 года. Требуют от родителей школьников не выпускать детей из дома в субботу, 25 марта. Боятся, что дети узнают о празднике? Начнут изучать настоящую историю и читать книги?

Да всего они боятся. Содрогаются в ужасе от мысли, что Нина Багинская в этот день вдруг выйдет на свою знаменитую прогулку с флагом. Что в каком-нибудь окне появится бело-красная наклейка или свеча. Что мы все вспомним, как они выводили на улицы водометы и автозаки в этот день. Что начнем звонить друг другу и приглашать на прогулку. Что нас внезапно снова станет много на улицах. Что мы поднимем наши флаги, которые они пускали под нож километрами. Что «Жыве Беларусь!» вновь зазвучит сотнями тысяч голосов.

Чтобы этого не случилось, они и отнимали у нас все. Флаги, улицы, дома, книги, память. Отправляли в тюрьмы на десятилетия и убивали. Пытали и запугивали. Громили и избивали. Переписывали в очередной раз историю и заменяли книги методичками. Затыкали глотку и давили сапогами. Им даже кажется, что заткнули и задавили. Многим из нас так тоже иногда кажется, но это иллюзия, мираж, фата-моргана. 25 марта – это День Воли. Неужто они и впрямь думают, будто мы об этом не помним и завтра не будем отмечать наш общий праздник?

«Они зарыли нас в землю, но не знали, что мы семена», - очень популярная в последнее время максима. Никто не знает ее авторства. Говорят, что это мексиканская поговорка. Возможно, и мексиканская. Но она точно про нас, белорусов.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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