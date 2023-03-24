Нелегалы пытались попасть в Польшу на понтоне

Нелегалы пытались попасть в Польшу на понтоне1
- 24.03.2023, 13:48
Были и те, кто переправлялся через пограничную реку Свислочь вплавь.
23 марта из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 125 человек, сообщает пресс-служба польских пограничников. Причем 33 из них подходили к забору на границе и вернулись обратно в Беларусь.
Были и те, кто переправлялся через пограничную реку Свислочь вплавь. По сведениям польской пограничной службы, среди них были 15 сомалийцев, два йеменца и два сирийца.
А еще четверо сирийцев перебрались через пограничную речку на понтоне.