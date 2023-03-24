Появилось фото смартфона с самыми тонкими рамками в мире 1 24.03.2023, 13:55

Рекорд iPhone 15 Pro, скорее всего, будет побит.

Известный инсайдер, скрывающийся под никнеймом Ice Universe, продемонстрировал своим подписчикам новую разработку — экран для смартфона с самыми узкими рамками в мире. Их ширина не превышает 1 мм. Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте инсайдера.

«Хорошие новости! China Star запустит массовое производство экрана с чрезвычайно узкой рамкой в 1 мм со всех четырех сторон, что побьет рекорд iPhone 15 Pro, толщина рамок которого составляет 1,55 мм. Я уже, скорее всего, знаю, в каком смартфоне оно [стекло] будет использоваться. Жду с нетерпением!», — написал Ice Universe.

Он также прикрепил к публикации изображение смартфона, в котором установлено подобное стекло. На нем видно, что дисплей неназванного гаджета будет лишен каких-либо отверстий под фронтальную камеру и иные датчики.