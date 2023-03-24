Госсекретарь США рассказал, как Украина вернет свои территории 1 24.03.2023, 19:18

1,336

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Часть может быть возвращена невоенным путем.

Некоторые оккупированные Россией территории Украины могут быть возвращены невоенным путем. Так считает Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Главком».

В Конгрессе, отвечая на вопросы представителя Республиканской партии Криса Стюарта о поддержке Украины в стремлении вернуть Крым, оккупированный с 2014 года, Блинкен подчеркнул, что решение о том, как, когда и что освобождать, принимает исключительно Украина.

«Я думаю, что в Украине есть территории, за которую украинцы полны решимости бороться. Но могут быть и территории, которые они (украинцы – ред.) решат вернуть другими способами», – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что это должны быть украинские решения о том, как они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны.

Блинкен неоднократно заявлял, что войну необходимо закончить дипломатическим путем, но отвергал ближайшие перспективы переговоров, считая, что Россия несерьезна, и сосредоточился на помощи украинским военным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».