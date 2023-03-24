Госсекретарь США рассказал, как Украина вернет свои территории

Госсекретарь США рассказал, как Украина вернет свои территории1
- 24.03.2023, 19:18
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Часть может быть возвращена невоенным путем.
Некоторые оккупированные Россией территории Украины могут быть возвращены невоенным путем. Так считает Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Главком».
В Конгрессе, отвечая на вопросы представителя Республиканской партии Криса Стюарта о поддержке Украины в стремлении вернуть Крым, оккупированный с 2014 года, Блинкен подчеркнул, что решение о том, как, когда и что освобождать, принимает исключительно Украина.
«Я думаю, что в Украине есть территории, за которую украинцы полны решимости бороться. Но могут быть и территории, которые они (украинцы – ред.) решат вернуть другими способами», – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что это должны быть украинские решения о том, как они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны.
Блинкен неоднократно заявлял, что войну необходимо закончить дипломатическим путем, но отвергал ближайшие перспективы переговоров, считая, что Россия несерьезна, и сосредоточился на помощи украинским военным.