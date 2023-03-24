Фантастические цифры Медведева 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.03.2023, 23:19

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Дмитрий Анатольевич напоминает Хлестакова, говорящего про «тридцать пять тысяч курьеров».

В сегодняшнем интервью французскому деловому изданию Les Echos (аналог российского «Коммерсанта» и «Ведомостей») министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о росте военного производства в стране.

Информацию об этом передает официальное российское агентство РИА «Новости»:

«Thales удвоит производство радаров Ground Master и начнет производить 24 единицы в год вместо 12 начиная с сентября. Производство пушек Caesar Nexter также удвоится, и в месяц будет производиться восемь единиц вместо четырех; при этом сократятся сроки с момента заказа до поставки с 30 до 17 месяцев. … Производство ракет Mistral удвоится до 40 единиц в месяц к концу 2023 года, а срок производства сократится с 30 до 15 месяцев».

Министр страны НАТО приводит точные данные о производстве в штуках РЛС, САУ, ракет ПВО. Не боится. В условиях, когда в нашей стране объявлено, что «Россия воюет с НАТО». Где же секретность?

У нас глава правительства Михаил Мишустин вчера во время выступления в Госдуме об объемах производства военной техники не говорит ничего конкретного.

И лишь замглавы Собвеза Дмитрий Медведев в полемической, грубой форме называет фантастическую цифру производства 1,5 тысяч танков в 2023 году, от которой попахивает надувательством. Сам же Дмитрий Анатольевич напоминает при этом Хлестакова, говорящего про «тридцать пять тысяч курьеров».

Почему же во Франции общество может узнать от министра обороны точные цифры, по крайней мере, по производству отдельных видов вооружений, а в России - нет? Почему у нас привилегию знать имеет высшее руководство, но не народ? Для чего нам, гражданам, эта секретность?

Хотим в России, как во Франции. «Чтобы у нас были события, похожие на Париж». Чтобы у нас министр обороны, глава правительства и даже зампред Совбеза называли точные цифры производства вооружений.

Туман секретности, главная цель которого скрывать провалы, нам не нужен. Можно выйти в кожаном пальто в телевизор и зачитать по бумажке цифры.

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