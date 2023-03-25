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Паника в резиденциях Лукашенко: особые группы перекрывают дороги

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  • 25.03.2023, 9:16
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Паника в резиденциях Лукашенко: особые группы перекрывают дороги

Началась небывалая суета из-за вооруженного отряда «диверсантов».

После стрельбы и взрывов в Гродно КГБ Беларуси начал поиски «диверсионной группы».

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

КГБ по всей стране ищут «диверсионную группу». Судя по разведпризнакам, разведгруппа умело передвигается по Беларуси. Информация тщательно закрыта. Привлечены военные специалисты средств электронной борьбы и беспилотники. Военным объясняют, что это «учения».

Разыскиваемая группа пришла с Гродненской области. В особом режиме работает Служба безопасности Лукашенко, перекрывают подступы к резиденциям. Источники сообщают, что «все стоят на ушах». Выходные в КГБ, СБП и спецподразделениях МВД отменены.

Источники телеграм-канала сообщают о небывалой суете в резиденциях. Так же ко Дню Воли отменены выходные по личному составу МВД.

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