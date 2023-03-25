Паника в резиденциях Лукашенко: особые группы перекрывают дороги

Паника в резиденциях Лукашенко: особые группы перекрывают дороги23
- 25.03.2023, 9:16
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Началась небывалая суета из-за вооруженного отряда «диверсантов».
После стрельбы и взрывов в Гродно КГБ Беларуси начал поиски «диверсионной группы».
Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».
КГБ по всей стране ищут «диверсионную группу». Судя по разведпризнакам, разведгруппа умело передвигается по Беларуси. Информация тщательно закрыта. Привлечены военные специалисты средств электронной борьбы и беспилотники. Военным объясняют, что это «учения».
Разыскиваемая группа пришла с Гродненской области. В особом режиме работает Служба безопасности Лукашенко, перекрывают подступы к резиденциям. Источники сообщают, что «все стоят на ушах». Выходные в КГБ, СБП и спецподразделениях МВД отменены.
Источники телеграм-канала сообщают о небывалой суете в резиденциях. Так же ко Дню Воли отменены выходные по личному составу МВД.