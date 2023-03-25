«Валькирия» для бункерного Орест Сохар

25.03.2023, 16:26

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США тестируют свои «заготовки» переворота в Кремле.

Западные партнеры сосредоточены на поисках «запасного выхода» для российских олигархов и кремлевской номенклатуры. Это предложение должно сформулировать им способ избавиться от многолетнего диктатора в обмен на определенный иммунитет.

Красный Пекин будет пытаться сохранить у власти своего кремлевского вассала после его поражения в войне с Украиной. Вашингтон, соответственно, будет добиваться смены вождя в Московии. Ордер Международного уголовного суда (МУС) – первый шаг в этом сценарии. Вот, например, Bloomberg считает, что Путин может предстать перед судом в двух случаях:

Полнейшее поражение Московии, в результате чего Путина поймают победители. Это очень сложный в реализации подход, потому что даже после выхода ВСУ на границы 1991 года у Путинского режима есть все шансы удержаться.

В результате внутренних потрясений в Московии, которые приведут к аресту Путина его преемниками. Второй сценарий более реалистичен, и постановление МУС помогает подготовить почву для ареста Путина и его выдачи Гааге.

Четкого плана «кремлевского переворота» пока нет, США только тестируют свои домашние заготовки. Вот американский дипломат, бывший посол США в РФ (и соучредитель международной санационной группы Ермака-Макфола) Майкл Макфол опубликовал идею снимать санкционную анафему с российских миллиардеров из трех «если»:

если они выступили против Путина и войны;

если отдали 50% состояния на Фонд восстановления Украины;

если перестали заниматься бизнесом в РФ.

Макфол уже дал несколько интервью, в которых рассказывал о своей идее, также написал обширный блог.

Его логика проста: если российских олигархов загнать в РФ, они будут дальше работать на Путина, поэтому нужно дать им шанс «исправиться». Очевидно, потом будут подсказки, как могут «исправиться» и кремлевские старцы.

Это очень смешно, но оральный соратник бункерного Песков гневно раскритиковал намерение отмены санкций против нынешних финансовых сообщников.

Пока рано говорить, что «стратегия покаяния» от Макфола готова к реализации. Это скорее индикатор, что идея «запасного выхода» для кремлевской челяди обсуждается.

Кстати: в мировых медиа выходит немало публикаций с персональными месседжами к московскому правителю. Напоминая, как судьи Гааги находили подельников Милошевича даже на заброшенных фермах, журналисты формулируют югославский урок для Путина: «Ты можешь убегать, но не можешь спрятаться… сегодняшние подчиненные завтра могут стать твоими тюремщиками».

На всякий случай напомню: операция «Валькирия» – кодовое название военного плана, разработанного немецкими военными во время Второй мировой войны. Главной целью этой операции было захват контроля над Германией и ее армией путем уничтожения руководящего эшелона нацистской партии, в том числе и самого Адольфа Гитлера. Организаторы рассчитывали, что после захвата власти смогут провести отдельное мирное соглашение с Англией и США, ведя борьбу только с Советским Союзом.

Орест Сохар, t.me

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