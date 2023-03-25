Редиска по 10 рублей, помидоры — до двадцати: что почем продают на Комаровке 2 25.03.2023, 17:47

Дорого обойдутся и огурцы.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» 25 марта посетил Комаровский рынок в Минске и рассказал, почем там сейчас продают овощи, фрукты и зелень.

Цены на Комаровке 25 марта 2023 года. Фото: «Минск-Новости»

Белорусский картофель на Комаровском рынке сегодня можно купить по цене от 0,79 до 1,29 рубля за килограмм. Морковь обойдется в 0,99 — 1,29 рублей, лук — до 2,99 рубля, баклажаны — от 7,50 до 10 рублей, а свекла стоит 1,29 рублей за килограмм.

Дорого обойдутся помидоры (10 — 20 рублей за килограмм) и огурцы (от 7 до 12 рублей за килограмм). Сладкий перец стоит от 6,5 до 10,99 рублей за кило. Белокочанная капуста продается за 99 копеек за килограмм, а чеснок — от 8 до 9 рублей. Есть и редиска — по 10 рублей.

Разные сорта картофеля на прилавке в пластиковой таре на Комаровском рынке. Беларусь, Минск, 25 марта 2023 года. Фото: УП «Агентство «Минск-Новости»

Цены за пучок зелени следующие: петрушка, зеленый лук, салат и укроп — 1,5 рублей, кинза — 4 рубля, руккола — 5 рублей, шпинат — 2,5 рубля.

Разные сорта моркови и репчатого лука в металлической и пластиковой таре на прилавке на Комаровском рынке. Беларусь, Минск, 25 марта 2023 года. Фото: УП «Агентство «Минск-Новости»

На фрукты цены такие: яблоки — 1,50−3 руб/кг, апельсины и киви — от 5,50 руб/кг, мандарины — 5,50−11 руб/кг, сливы — до 6 руб/кг, виноград — 5,50−12 руб/кг, лимоны — около 6,50 руб/кг.

Зеленый лук рядом с другой зеленью, а также редисом и помидорами на прилавке на Комаровском рынке. Беларусь, Минск, 25 марта 2023 года. Фото: УП «Агентство «Минск-Новости»

Цены на ягоды начинают понемногу снижаться. Клубника продается по 9,99 рублей за полкило, голубика — по 4,50 рублей за 100 г, клюква — по 10 рублей за килограмм.

Цены на Комаровке 25 марта 2023 года. Фото: «Минск-Новости»

Цены на Комаровке 25 марта 2023 года. Фото: «Минск-Новости»

Цены на Комаровке 25 марта 2023 года. Фото: «Минск-Новости»

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