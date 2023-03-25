Подготовка контрнаступления: в украинском Минобороны сделали важное заявление 25.03.2023, 18:03

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Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать только несколько человек.

В Министерстве обороны Украины призвали публично не обсуждать военные планы украинской армии.

Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу», — отметила она.

Маляр напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три лица: верховный главнокомандующий – президент, министр обороны и главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

«Все остальные (имеют право – ред.) только цитировать. Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам – а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план – освободить все наши территории. А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие и мы ею тоже воюем», — подчеркнула заместитель министра.

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