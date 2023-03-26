«Чем в «Васильках» деньги тратить, купи шикарный альбом с белорусскими рецептами!» 26.03.2023, 10:36

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Как в Беларуси книги стали «партизанами».

Издание «Салiдарнасць» посмотрело, как в Минске проходит международная книжная выставка. Спойлер: убедились, что даже в теперешнем «урезанном» культурном пространстве белорусские книги находят своих.

В лучшие годы «ромашка» — главный павильон «Белэкспо» — принимала книгоиздателей и распространителей из 30 и более стран. Ныне, несмотря на претенциозное название «Мир книги без границ», рамки очень даже чувствуются, и гостей куда меньше — Россия, Турция, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан «и еще ряд стран». Почетный гость, предсказуемо, Россия, представленная 14 большими издательствами и привезшая книжки еще 120.

Впрочем, побродив в лабиринте книжных стеллажей, натыкаемся также на стенды Бразилии, Палестины, Индии, Китая, Пакистана, КНДР, Кубы, Сирии и единственный «европейский уголок» с христианскими книгами частного издательства из Германии.

К «экзотическим» стендам с красочными и богато иллюстрированными, но уж очень дорогими изданиями тянутся в основном группы подростков и молодежи — прислушиваясь, понимаем, что многих учителя привезли сюда централизованно (25 марта под присмотром?).

— Ай, не очень, раньше было интересней, — говорит одна девушка другой, поудобнее перекладывая пачку рекламных буклетов и палестинский бумажный флажок.

— Нам еще повезло, — возражает подружка, — из соседней школы на экскурсию в музей Великой Отечественной поехали, а я там уже два раза была.

Основной наплыв посетителей, впрочем, не здесь — и даже не у центральной площадки, где представители из региональных объединений Союза писателей с выражением читают свои стихи и прозу для десятка зрителей (звучала и поэтическая аллюзия на Богдановича).

Больше всего внимания привлекает книжная распродажа с завлекательными надписями «все по 50 копеек» — находятся желающие и на «Печи и камины своими руками», и на «100 рецептов при болезнях почек», и на краткий курс «Валяные игрушки».

Есть своя постоянная публика и у всевозможной ведической литературы — карманные книжицы в мягких обложках встречаются то тут, то там у частных издателей, а пожилые женщины с весьма серьезным видом обсуждают с продавцами издания вроде «Советы на все случаи жизни».

Но есть и те, кто целенаправленно идет к стендам белорусских издательств — и по-детски радуется, обнаружив «Прэм’еру» Андруся Горвата, переведенную на белорусский сказочную классику от «Харвест» или альбом «Беларускія посцілкі і дываны».

Юная девушка обсуждает с автором, народным мастером Галиной Рудницкой, издание «Беларуская народная вышыўка» и сокрушается, что не взяла на выставку маму-любительницу вышивать: «От ужо б яна з вамі наспрачалася пра крыжыкі і процяг!». Рядом кто-то из пожилых завсегдатаев вполголоса уточняет: что, независимых книжников вовсе никого в этом году нет?

— Колас ёсць, унізе гандлюе — падыдзіце да яго, — рассказывают представители издательства.

Змицера Коласа в самом деле допустили к участию в Минской книжной выставке, но убрали с глаз подальше в нижнюю часть павильона — напротив гардероба, в закутке между ремесленниками, чаями, сувенирами, ведической лавкой и литературой вроде «Изъ прошлаго», «Русский Зорро» и «Расколотый Запад». Однако те, кому не все равно, не ленятся прийти и сюда — пусть даже не за покупками, а перекинуться парой слов и обозначить свою поддержку.

Впрочем, основные потоки все же наверху. На российском стенде на площадке «Сад детей» разновозрастные дети недоверчиво слушают историю о девочках, которые учатся на отлично и хотят поступать в педагогический, а на красно-зеленых дорожках национального стенда все так же звучат непонятно чьи стихи.

Взрослые же охотно фотографируются с уже традиционными арт-объектами — зубром, составленным из деталей и шрифтов старых типографских машин, Берестейской Библией, Пегасом, механической энциклопедией с портретами известных просветителей.

Ни на российских, ни на белорусских стендах почему-то никто не спрашивает новинок о геноциде, «цветных революциях», «трудных дорогах жизни» от Чергинца и дне народного единства — зато охотно покупают художественную литературу, развивающие и учебные пособия для детей, канцелярию.

— Што вам параіць? — спрашивает двух растерянных посетительниц сотрудница одного из стендов.

Одна из женщин почему-то пугается белорусского обращения и отходит, зато вторая, уточнив, мол, понимает, но сама говорить стесняется, приятно впечатляется выбором для младших школьников.

— Вы да нас прыходзьце ў краму, — советуют продавцы, — там выбар багацейшы.

Неподалеку туристы из России отпускают ехидные комментарии насчет книги «Гісторыі з вуснаў Сі Цзіньпіна», зато с восторгом листают издания по белорусской кухне:

— Чем в «Васільках» деньги тратить, купи вон шикарный альбом с белорусскими рецептами! — просят маму дети-подростки.

Впрочем, кринжа тут тоже хватает — у одного из стендов молодые люди притормаживают, удивленно глядя на портрет Сталина в буденовке, на другом, с говорящим названием «Русский мир», в центре экспозиции висит портрет белорусского правителя.

Откуда-то сбоку доносится голос юмориста Евгения Крыжановского — когда-то кандидат в президенты Беларуси, а теперь актер Петросян-шоу продает свои книжки по 30 рублей и раздает автографы (бесплатно).

Как всегда, среди издателей затесался санаторий «Ружанский», который рекламирует туристам отдых в Беларуси, и музейный комплекс «Несвиж» — не столько с полиграфической, сколько с сувенирной продукцией.

Конечно, ни «Галіяфы», ни Arche, ни «Янушкевіч» или «Кнігазбор» на выставке-2023 не представлены — за несколько лет власти ликвидировали практически все независимые издательства. И все же, если потратить час времени и хорошенько присмотреться, подальше от идеологически выверенных новинок можно найти не только нетленную белорусскую классику, но и современных авторов, и прекрасные переводы (есть даже Омар Хайям по-белорусски).

И это внушает осторожный оптимизм и надежду, что зачистить книжное пространство под ноль все равно не удастся.

— Книг закупили, кофе с булочкой попили — можно и по домам, —улыбаются две пожилые приятельницы с довольно объемными пакетами.

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