Белорусы узнали у врачей, как правильно есть картошку 26.03.2023, 11:00

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Топ-6 советов медиков о здоровье.

Издание belarus.kp.ru назвало топ-6 советов врачей о здоровье, которые белорусы читали больше всего.

Вот эти материалы о здоровье собрали больше всего прочтений за неделю. Темы разные: питание, онкология, холестерин, инфекционные заболевания, гигиена.

С чем нельзя есть картошку, чтобы не рос живот

Мясо с картошкой российский кардиолог кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала неудачным сочетанием, которое приведет к лишним килограммам и проблемам со здоровьем. А еще врач рекомендовала отказаться от хлеба за обедом и десерта после ужина. Хотя все эти продукты по отдельности и в разумных объемах – нормально.

«Плохой» холестерин идет вверх у переболевших ковидом

Американские эпидемиологии изучили данные о состоянии здоровья более 50 тысяч человек переболевших короновирусной инфекцией в тяжелой и легкой форме и пришли к выводу, что у всех их случился мощный скачок «плохого» холестерина, или по-научному говоря дислипидемия. И это состояние диагностировалось и через год после перенесенного ковида. Плохой холестерин же прямая дорога к атеросклерозу, инфарктам и инсультам.

Простой совет, как предупредить рак

Простой совет по профилактике онкологии дал известный российский врач-токсиколог академик профессор Михаил Кутушов, известный как создатель уникального продукта симбионтов и микробиотиков, которые носят его имя.

Главное правило – утром натощак стакан теплой воды с лимоном для ощелачивания организма. Такую воду медик рекомендует пить до 2 литров в день. Завтракать обязательно и сбалансировано в течение первого часа после просыпания. А вот кофе пить отдельно от еды и после 9 часов утра.

Четыре симптома возможной онкологии

Онкологи Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредили о четырех симптомах, которые могут указывать на рак. Это сухой кашель без видимой причины более 2 недель (может указывать на рак легких), головная боль (на опухоль мозга), усталость и апатия (на лейкемию), сухой и зудящий участок кожи (рак кожи).

Правила удаления серы из уха

Серные пробки нельзя вычистить палочками для ушей. В идеале их вымывает или достает специальным крючком медик, рассказала врач-отоларинголог Екатерина Мойсейчук. Кстати, благодаря кислой ph-среде сера подавляет рост бактерий и грибковых инфекций в организме человека, а порой и защищает уши от попадания мошек.

Пробки могут не проявлять себя долгое время, а разбухнуть и перекрыть слух после посещения бассейна, например. Совет от врача: если в уши попала вода и вы ощущаете дискомфорт, то можно посушить уши с помощью фена, держа его на уровне 20–25 сантиметров от ушей.

А вот чистить ухо только пальцем, завернутым в тонкое полотенце. Куда достали – там и остановились.

Новый тест Манту

Белорусские медики рассказали о новом кожном тесте вместо пробы Манту для детей с 8 до 17 лет и и взрослых. Это диаскинтест, который разработали российские ученые.

В 50% случае тест Манту будет ложноположительным, если ребенка недавно прививали вакциной БЦЖ или БЦЖ-М. Однако, еще несколько лет назад, при впервые зарегистрированной положительной пробе Манту детям все же назначалось длительное профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами.

Положительный же результат диаскинтеста будет у тех детей, у которых туберкулезная инфекция активна.

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