Российский генерал расстроился из-за успехов ВСУ прямо на шоу пропагандистов 26.03.2023, 11:56

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Заявление о преимуществе украинской армии прозвучало в прямом эфире кремлевского ТВ.

Российская пропаганда уже не вспоминает о том, как обещала взять Киев за три дня. В эфире пропагандистских ток-шоу в России сегодня царит напряженная и нервозная обстановка. Там уже начинают говорить о будущем поражении в войне и искать виновных. Показательным стало выступление генерал-лейтенант СВР в отставке Леонида Решетникова в эфире ток-шоу «60 минут» на федеральном телеканале РФ, сообщает dialog.ua.

Российский генерал пожаловался, что у российской армии спустя год войны сохраняется острый дефицит беспилотной авиации, которая играет важную роль на поле боя.

«Мы проблему дронов пока не решили, наших дронов. Надо иметь в виду, что при всей напряженной ситуации, возможном контрнаступлении Украины наши войска… недостаточно пока вооружены и дронами, и антидроновым оружием. Год прошел, и вот этот недостаток не ликвидирован… К сожалению, ВСУ имеют преимущество с этим вооружением. И наши ребята несут потери именно больше всего от использования дронов как наступательного оружия. Это большая проблема», - жаловался российский «эксперт».

Показательна стала реакция на его слова ведущего и по совместительству депутата Госдумы РФ Евгения Попова. Он фактически обвинил военное руководство в том, что войска не обеспечены беспилотниками.

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