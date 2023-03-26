По ком звонит колокол 2 Аббас Галлямов

26.03.2023, 12:04

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Российские элиты загоняют себя в ловушку.

В какой-то момент - по мере усиления репрессий - демонстрация излишнего патриотического рвения начнет превращаться из рассадника удовольствия и даже благ, каковым она является для лоялистов сейчас, в источник проблем. «Чего-то он подозрительно сильно глотку дерет. Уж не агент ли?» - начнут думать правоохранители. Чрезмерная преданность станет для силовиков своего рода челленджем: «Он что нас за лохов держит? Думает, что на митингах выступает, Запад критикует - и мы ни о чем не догадаемся?»

Когда люди говорят, что, мол, «Сталина на вас нет», они не понимают, что важнейшей особенностью сталинизма как политического метода является невозможность выработать линию поведения, которая гарантировано позволит избежать репрессий. Лояльность при сталинизме не спасает. Да, пока есть оппозиционеры, лоялистов не трогают. Зато после того, как первым заткнут рот, врагов начинают искать среди вторых. «Ясно ведь, что эти мерзавцы попрятались среди добропорядочных граждан, патриотами притворяются. Ну ничего, мы их всех найдем и на чистую воду выведем», - вот логика правоохранителей. Или вы думаете, что они оппозицию передушат, а потом успокоятся и работать перестанут? Ха, держите карман шире! Так они и пришли к Путину со словами: «Владимир Владимирович, мы свою работу сделали, мы теперь вам в общем-то и не нужны. Можете нас на пенсию отправлять!»

Как писал Ленину первый главком вооруженных сил Советской России Вацетис: «Каждый комиссар, назначенный контролировать деятельность какого-нибудь отдела в штабе, имеет своим затаенным желанием поймать в контрреволюционности и предательстве какое-нибудь лицо генштаба... Такими замашками страдали жандармы старого режима, служебное повышение которых находилось в сильной степени в зависимости от того, сколько удастся раскрыть заговоров».

Впрочем дело не только в служебном рвении.

В 1950 году был расстрелян бывший руководитель Ленинградского управления НКВД Кубаткин. За что? За то, что в 1939 году он счел недостойным внимания донос на второго секретаря Ленинградского обкома Капустина о том, что во время пребывания в Англии у того был роман с какой-то англичанкой. За то, что не возбудил дело, а списал донос в утиль. Кубаткину не помогло даже то, что дело он списал не сразу, а после доклада первому секретарю обкома Жданову и по его приказу.

Дело не только в служебном рвении силовиков. Просто сама логика репрессий создает в какой-то момент ситуацию, когда каждый непосаженный чекистом гражданин становится для него - для этого чекиста - источником потенциальной проблемы. И каждый из них понимает, что если он не хочет повторить судьбу Кубаткина, то Капустина лучше посадить. А может даже и расстрелять - а то мало ли? Вдруг через пару лет ситуация будет такой, что просто посадка для «врага народа» будет признана недостаточной. Ведь тогда можно будет загреметь по обвинению в буржуазной мягкотелости и утрате революционной бдительности…

В общем, не спрашивайте, господа «патриоты», по ком звонит колокол. Он звонит по вам.

Аббас Галлямов, t.me

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