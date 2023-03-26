Путин рассказал странные подробности о встрече с Си Цзиньпином 4 26.03.2023, 12:16

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Глава Кремля снова выступил в роли сказочника.

Глава РФ Владимир Путин поделился странными подробностями встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем в Москве. В первый день визита главы КНР у них якобы была неформальная встреча.

Об этом российский правитель рассказал российским журналистам, сообщает «24 канал». Встреча Путина и Си в первый день проходила в квартире главы Кремля.

Как проходила встреча Путина и Си

В первый день визита Си Цзиньпина в Москву, 20 марта, неформальная встреча лидеров России и Китая длилась более 4,5 часа. Путин объяснил, что после торжественного обеда он пригласил лидера Китая в свою квартиру неподалеку от Кремля и разговор проходил там.

«У нас был рабочий обед. Затем я пригласил голову из дружбы перейти в другое помещение. У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много времени провожу, работаю и ночью очень часто. Мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.

Диктатор говорит, что говорили с Си Цзиньпинем о делах в мире «в разных аспектах». В частности, говорили и о китайском «мирном плане», который Путину, очевидно, очень нравится.

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