«Здесь живут очень брехливые собаки, а люди — весьма добродушные» 26.03.2023, 12:50

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Знают ли в культурной столице Беларуси о «Палате №6»?

В этом году, когда Слуцк принял статус культурной столицы Беларуси, «Кур’ер» продолжает фотопрогулки по улицам, которые носят имена известных деятелей культуры. На прошлой неделе мы побывали на улице Чехова.

Антон Павлович Чехов (1860 — 1904) — общепризнанный классик мировой литературы. Русский писатель, драматург, публицист, врач, общественный деятель в сфере благотворительности. Им написано более 900 произведений, некоторые переведены более чем на 100 языков. Наиболее известные сочинения: «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Каштанка» и другие.

Улица Чехова начинается у легендарного 21-го универсама (сейчас стоит без вывески) по улице Ленина и поначалу идет (около 400 м) через частный сектор.

Нужно отметить, что здесь живут очень брехливые собаки. А вот люди, кто мне встретился, — весьма добродушные.

И романтическая вывеска на доме тому подтверждение, а во дворе увидел ульи — очень мирное занятие.

Интересно, что отрезок улицы, где заканчиваются частные дома, при выезде на улицу Зеленую заблокирован бетонными блоками — тупик

После пересечения с улицей Зеленой начинается километровый участок с многоэтажками

Здесь расположена средняя школа №11, примыкает здание Слуцкого лесхоза.

Ближе к улице Магистральной, где заканчивается улица Чехова, высится звонница храма Паисия Святогорца. Нужно подчеркнуть, что на ней установлен самый большой колокол в Беларуси весом 7,5 т.

Произведения Антона Павловича Чехова жители улицы его имени, можно сказать, не знают. На вопрос: «Какие произведения Антона Павловича Чехова вы знаете?», кроме «Каштанки» («про какую-то собаку…»), никто ничего другого не вспомнил.

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