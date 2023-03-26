Синоптики предупредили белорусов о резкой смене погоды 26.03.2023, 14:20

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В середине недели произойдет масштабное перемещение атмосферных фронтов.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил о резком похолодании в Беларуси на неделе с 27 марта по 2 апреля. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

Он отметил, что теплая погода в конце марта резко сменится на холодную и температура довольно существенно понизится. Кроме того, ожидаются слабые морозы в ночное время. Что касается осадков, то они будут смешанными, но к ним также добавится сильный ветер. Синоптик обращает внимание на то, что похолодание продлится недолго.

В понедельник, 27 марта, страна будет находиться под влиянием воздушных масс, поступающих с западной Европы. Так, на большей части пройдет дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет преобладать западный, юго-западный, умеренный. В ночное время ожидается от -2 градусов по северо-востоку и до +7 градусов по юго-западу. Днем по западу страны будет от +3 и до +14 по юго-востоку.

Ближе к середине недели будет перемещение контрастных атмосферных фронтов. За ними в Беларусь начнут поступать холодные воздушные массы, по этой причине похолодает. Ожидается снег, мокрый снег и дождь. К осадкам добавится северо-западный, порывистый ветер. Во вторник, 28 марта, ночью по западу страны температура воздуха составит от -3 градусов и до +8 – по востоку. Днем ожидается от -2 до +1 градуса. В среду, 29 марта, в ночные часы температура воздуха составит от -1 до +6 градусов, а днем – от -2 до +3 градусов.

К четвергу, 30 марта, погоду в стране будет определять Балтийский циклон, а также связанные с ним атмосферные фронты запада Европы. По словам синоптика, они постепенно принесут в Беларусь теплую погоду. Ночью температура воздуха составит от -1 до -7 градусов, а днем – от -1 до +3 градусов. В пятницу, 31 марта, ночью ожидается от 0 градусов, а днем – до +4.

Согласно предварительному прогнозу, в первые выходные апреля осадки возможны лишь по югу Беларуси. Прогнозируется в утренние часы слабые туманы. 1 апреля, в субботу, ночью ожидается от +5 по югу и до -3 градусов по северу страны. Днем – до + 3 градусов. В воскресенье, 2 апреля, воздух прогреется до 5 градусов.

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