Впервые у белорусского города появились свои духи 4 26.03.2023, 15:36

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Духи разрабатывались после погружения автора в историю и культуру города.

Впервые в Беларуси у города появились свои духи. Персональный аромат создали для Бреста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Аромат будет называться «Брест». Составил его Влад Рекунов, ученик Софии Ходош-Гройсман — одной из самых титулованных парфюмеров мира. В мастерской Рекунова создавали духи для Патрисии Каас, Мирей Матье, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова. Изначально для города он придумал шесть вариантов ароматов. Из них специальная комиссия выбрала «самый впечатляющий».

— Духи разрабатывались после погружения автора в историю и культуру Бреста, — отметил Александр Рогачук. — Пирамида аромата «Брест» уникальна.

Презентация духов состоится на парфюмерном шоу, которое пройдет в День города — 28 июля. Сейчас дизайнеры разрабатывают для парфюма оригинальные флакон и упаковку.

— Посвящать ароматы городам — тема для мировой парфюмерии не новая. Стоит вспомнить такие духи, как Paris от Yves Saint Laurent, Tokyo от Kenzo, Roma от Laura Biagiotti, London от Burberry и так далее <…>, — написал Александр Рогачук. — В Беларуси нет парфюмов, посвященных городам, поэтому в этой сфере «Брест» и как город, и как парфюм будет первым!

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