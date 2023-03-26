В Тульской РФ области прогремел мощный взрыв 5 26.03.2023, 17:01

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Это уже третий инцидент в Тульской области за месяц.

В городе Киреевске Тульской области произошел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на представителя единой дежурной диспетчерской системы. Были повреждены несколько частных и многоквартирных домов на улице Дорожников. Взрывом выбило окна и повредило стены.

По предварительным данным, двое человек — парень и девушка 2002 и 2006 года рождения — получили осколочные ранения.

Также на территории образовалась воронка. Жители обнаружили рядом характерные обломки, похожие на части беспилотника. Причина взрыва устанавливается. На месте работают оперативные службы. Киреевск находится в 35 километрах то Тулы.

Это уже третий инцидент в Тульской области за месяц. В прошлый раз о падении беспилотника сообщалось 19 марта. Он рухнул вдали от домов, никто не пострадал. При обследовании дрона было обнаружено около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, которые предназначены для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Еще один дрон упал в регионе 2 марта — жители поселка Березовский услышали взрыв, а затем обнаружили воронку глубиной полметра. Рядом нашли неизвестные обломки, которые позднее идентифицировали как фрагменты беспилотника.

Губернатором Тульской области является бывший охранник президента Путина Алексей Дюмин. После инцидента с дроном 2 марта он поручил усилить меры безопасности в регионе.

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