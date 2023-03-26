Беларусь накрыло паводком 26.03.2023, 19:48

Стихия подтопила дома.

Паводок в Беларуси усиливается, уровень воды в реках растет, а на Минском море наблюдали редкое явление — «ледяное цунами». В некоторых случаях потребовалась даже помощь сотрудников МЧС — опасность угрожала людям. «Зеркало» собрало последствия разгула водной стихии.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» пишет, что из-за разлива реки Горожанка в Городке Витебской области спасали пенсионерку. В результате паводка подтопило три дома в населенном пункте — в одном из них и проживала женщина.

ГосСМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что в Лиозненском и Хотимском районе в воде оказались автомобильные мосты, в Александрии Сенненского района — участой дороги. В Климовичах подтопленными оказались четыре подворья, семь хозяйственных построек и подвал частного дома. В центре Витебска возле драмтеатра имени Якуба Коласа подтопило набережную Западной Двины — только за последние 24 часа уровень воды поднялся на 122 сантиметра, пишет провластное издание.

А на Минском море наблюдалось редкое явление природы — «ледяное цунами», которое наблюдается в умеренных и арктических широтах. Оно характеризуется тем, что на берег моря или озера выбрасывается большое количество льда.

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