Александр Мережко: Заявление РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси является актом терроризма 4 26.03.2023, 20:02

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Беларусь оказалась заложником геноцидной российской империи.

Приняв у себя ядерное оружие из России, Беларусь не только станет соучастником ядерного терроризма, но и рискует попасть под полноценную оккупацию. Так председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко прокомментировал «Зеркалу» заявление Путина о размещении в нашей стране тактических ядерных ракет.

— Россия пытается подорвать режим нераспространения ядерного оружия. По сути, заявление России о размещении ядерного оружия на территории Беларуси является актом ядерного терроризма в свете Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года, — сказал Мережко.

Он назвал проблемой то, что «Беларусь готовится стать не только соучастником российской попытки разрушить режим нераспространения ядерного оружия и мировую систему безопасности, но также соучастником российского ядерного терроризма».

Политик призвал белорусский народ не допустить размещения российских ядерных ракет на своей территории, «поскольку это крайне опасно как для мира, так и для самой Беларуси».

— То, что Лукашенко не сопротивляется безумному и опасному решению Путина, может свидетельствовать о том, что Беларусь оказалась заложником геноцидной российской империи и может быть даже полностью оккупирована этой империей, — заявил он.

Напомним, в субботу, 25 марта, Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении на территории Беларуси тактических ядерных ракет.

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