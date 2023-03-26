В США раскрыли детали о шпионе России, который хотел устроиться на работу в МУС 1 26.03.2023, 20:23

5,330

«Бразилец» оказался выходцем из Калининграда.

В США опубликовали новые детали о российском шпионе, который попытался проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге, используя фальшивую идентичность, полученную десятилетие тому назад.

В обвинении, выдвинутом Окружным судом США в округе Колумбия, говорится, что настоящее имя шпиона — Сергей Черкасов. Американская разведка подозревает, что он работал на российское ГРУ. На протяжении многих лет Черкасов выдавал себя за гражданина Бразилии по имени Виктор Мюллер Феррейра. Хотя, согласно тексту обвинения, он впервые приехал в Бразилию только в 2010 году с паспортом гражданина России. Через год после того, как он снова приехал в южноамериканскую страну, он больше не покидал территорию Бразилии.

Как говорится в американском обвинении, Черкасов выдавал себя за сына бразильской женщины, которая умерла в марте 2010 года и не имела детей. Ее родственники подтвердили, что она никогда не рожала.

The Guardian пишет, что Черкасов, выдавая себя за бразильца, получил степень магистра по международной политике в Университете Джона Хопкинса в США, а затем победил в конкурсе на стажировку в МКС. В апреле прошлого года, когда он приехал в Нидерланды с бразильским паспортом, его задержали. Нидерландская разведка обнародовала его подлинное имя и историю для прикрытия, но не арестовала. Вместо этого россиянина депортировали в Бразилию. Там его обвинили в незаконном завладении бразильскими документами.

В тексте обвинения в США сказано, что у Черкасова на компьютере нашли файл на пять страниц, в котором на португальском языке была описана легенда, почему он — Виктор Мюллер Феррейра. Текст включал детали о местах, запахах и сценах с его детства.

Попытка российского шпиона попасть на стажировку в МКС приобрела особую важность после того, как суд в этом месяце обвинил Владимира Путина в военных преступлениях. Если бы Черкасов добился успеха и начал работать в МКС, он потенциально получил бы доступ к электронной почте суда, а также другой чувствительной информации.

Сразу после его ареста в Бразилии Россия быстро признала, что Сергей Черкасов ее гражданин и запросила его экстрадицию. При этом Москва настаивала, что он – преступник, связанный с торговлей наркотиками в РФ.

The Guardian пишет, что попытка добиться выдачи своих оперативников или активов по уголовным обвинениям – это давний российский метод. Текст обвинения, опубликованный судом в США, содержит сообщения, которые Черкасов отправил своему куратору, когда получил место в Университете Джона Хопкинса.

«Мы, блин, сделали это. Я не могу поверить, бро! Мы дошли до вершины, о Господи!», – говорилось в одном из сообщений.

Позже, когда он получил визу в США, Черкасов написал: «Работа сделана, мы едем в США. Мы едем туда со статусом долбанного топ-чувака с фантастическими перспективами трудоустройства и получения гражданства», – писал шпион куратору.

В обвинении указаны места тайников, где куратор оставлял Черкасову коммуникационное оборудование или специальные тайные сообщения. Один из них был расположен в пустынном месте в окрестностях Сан-Паулу. В документ американского суда также включены сообщения, которые Черкасов отправлял из тюрьмы в Бразилии любовнице, пытаясь убедить ее остаться верной ему.

«Они даже не знают, что они идут против планов и желаний всемирно известной, хорошо подготовленной армии, против обвиняемого, которого поддерживает жестокая разведывательная организация», - говорилось в сообщении.

The Guardian допускает, что, опубликовав текст обвинения сейчас, США, по всей вероятности, пытаются надавить на Бразилию, чтобы страна не одобрила экстрадицию Черкасова в Россию. Кроме того, это может указывать на то, что Вашингтон тоже хочет, чтобы российского шпиона выдали ему.

«Также целью может быть унижение ГРУ, поскольку документ намекает, что Черкасова разоблачили и следили за ним на протяжении многих лет до ареста, а еще он содержит множество примеров чрезвычайно некомпетентных действий», - комментирует британское издание.

К примеру, Черкасов путешествовал с USB-флешкой, на которой был документ с его «легендой». The Guardian напоминает, что Черкасов – лишь один из многих подозреваемых с южноамериканской идентичностью, задержанных на протяжении последних месяцев.

Недавно Норвегия задержала Хосе Ассиса Джаммарию, самозванного «бразильского исследователя», внештатно работавшего в Университете Тромсе. А на прошлой неделе в Словении задержали семейную пару, подозреваемую в том, что они – агенты Службы внешней разведки РФ. Пара россиян тоже притворялась аргентинцами и разговаривали на испанском языке друг с другом и со своими детьми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».