Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в своей стране 26.03.2023, 20:51

Опрос.

Число украинцев, которые считают экономическую ситуацию в стране достаточно плохой или очень плохой, за последние пять уменьшилось более чем на девять процентных пунтов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 24 марта.

В последнюю неделю февраля и в первый день марта украинцев спрашивали, как они оценивают экономическое состояние Украины, а также уровень благополучия своей семьи.

«Очень плохой» ситуацию в стране считали в 2023 году 15,7% опрошенных, еще 39,6% – «достаточно плохой», всего – 55,3%.

В сентябре-октябре 2022 года таких было в общей сложности 64,5% (21,5% и 43%).

«Хорошей» и «очень хорошей» экономическую ситуацию в Украине назвали в 2023 году в общей сложности 4,3% опрошенных, осенью-2022 таких было 4,2%.

За пять месяцев доля тех, кто считает ситуацию «не плохой и не хорошее», увеличилось с 28,9% до 36,8%.

Отрицательная оценка благополучия семьи изменилась с «общих» 38,6% осенью 2022 года до 34,8% в феврале-марте 2023 года.

Уровень положительной оценки изменился соответственно с 9,6% до 12,1%.

Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта методом face-to-face по многоступенчатой выборке на территориях Украины, которые не находятся в оккупации и где не ведутся боевые действия. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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