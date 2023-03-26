МИД Польши: Размещение ядерного оружия в Беларуси увеличивает угрозу миру в Европе

МИД Польши: Размещение ядерного оружия в Беларуси увеличивает угрозу миру в Европе5
- 26.03.2023, 21:01
Варшава осуждает решение Путина о ядерном оружии.
Министерство иностранных дел Польши подвергло резкой критике заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва разместит ядерное оружие в Беларуси.
Об этом сообщает PAP.
«Мы осуждаем это усиление угрозы миру в Европе и во всем мире», - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.