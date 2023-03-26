В Украине назвали количество российских военных на территории Беларуси 1 26.03.2023, 21:40

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Часть военных Россия перебросила к востоку Украины.

На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Однако количество российских военных уменьшилось до 4000 человек. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, военные РФ на территории Беларуси проходят обучение или подготовку.

«Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, однако, к сожалению, Беларусь не перестает поддерживать страну-агрессора в этой полномасштабной войне. И, собственно, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для подразделений России. Сейчас по нашим данным, чуть более 4000 военнослужащих вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном вовлечены либо в совместные учения, либо в подготовку, которая продолжается на территории Беларуси», – сообщил Демченко.

По его словам, уменьшение количества оккупантов в Беларуси связано с тем, что уже прошедшие подготовку на военных базах подразделения Россия вывела из Беларуси, чтобы перебросить их на фронты, в частности на горячие точки на востоке Украины.

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