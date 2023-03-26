10 простых способов освободить память на iPhone 1 26.03.2023, 22:29

Не спешите покупать новый.

Что делать, если в iPhone заканчивается память, а желания тратить деньги на новую модель с объемом побольше у вас нет? Вот вам лайфхаки на этот случай.

Многие из нас экономят при покупке айфона. Мы руководствуемся логикой «зачем мне много памяти, я же только YouTube смотрю и Facebook читаю».

Но спустя какое-то время место в iPhone начинает заканчиваться. Возможно, потому что вы активно пользуетесь камерой, снимаете фото и видео. А может быть потому, что в эпоху частых блэкаутов вы привыкли держать в памяти смартфона сериалы и музыку, пишет «Новое время».

Слота для карт памяти в айфонах нет, как, впрочем, нет их и в большинстве современных Android-смартфонов.

Если места мало, то в голову приходит самый простой вариант — поменять смартфон. Купить модель с большим объемом памяти, благо Apple предусмотрела модели с 512 ГБ и даже 1 ТБ памяти. Как раз для тех пользователей, кто снимает много фото и видео.

Однако, прежде, чем тратиться на новый айфон, попробуйте решить проблему нехватки памяти менее радикальными методами.

10 способов освободить память на Apple iPhone

Каждый из этих способов может быть эффективным решением проблемы нехватки памяти. Но будьте готовы к тому, чтобы применить сразу несколько из них, а то и все.

Удалите ненужные приложения на iPhone

Порой вы даже не отдаете себе отчет в том, сколько места в памяти вашего смартфона могут занимать различные приложения и, в особенности, игры.

В Настройках можно с легкостью посмотреть эти данные — «Settings» > «General» > «iPhone Storage». И после того, как вы ужаснетесь, сколько места занимает игра, которую вы скачали год назад и с тех пор запускали лишь пару раз, приступайте к удалению.

Нажмите и держите иконку приложения, а затем выбирайте пункт «Удалить приложение».

Очищайте кэш и данные приложений iPhone

Некоторые приложения для iOS позволяют очищать свой кэш и сохраненные данные. Чаще всего такая опция доступна в настройках самого приложения, но порой к ней можно попасть через Настройки iOS.

Порой в кэше приложений таятся те самые десятки гигабайт, которых вам не хватает. В особенности «грешат» этим мессенджеры. Ведь если вы ведете активную переписку с большим количеством людей, да еще и с картинками, видео и «гифками», то все это остается в памяти телефона.

Например, популярный мессенджер Telegram позволяет удалять все сохраненные в разных чатах и каналах данные и ограничить кэш определенным объемом ГБ. Выставьте минимум, и Telegram больше никогда не сожрет много памяти в вашем iPhone.

Выгружайте приложения на айфоне, которые вы не используете

Вышеупомянутый пункт меню «Settings» > «General» > «iPhone Storage» позволяет не только посмотреть, сколько памяти занято в вашем айфоне, но и увидеть, какие именно приложения занимают больше всего места.

Здесь есть еще и функция «Offload Unused Apps», которая позволяет системе автоматически выгружать из памяти приложения, которыми вы не пользуетесь.

Очищайте кэш браузера Safari

Если вы активно пользуетесь интернетом на айфоне, то, скорее всего в кэше браузера Safari хранится не один гигабайт данных.

Чтобы очистить кэш и данные о просмотренных сайтах в браузере Safari, вам нужно зайти в настройки «Settings» > «Safari». Затем нажать на «Clear History and Website Data». И затем нажать на «Clear History and Data».

Удаляйте старые фото и видео с айфона

Порой мы даже не отдаем себе отчет в том, как много фото и видео мы снимаем. А это — гигабайты в памяти айфона.

Зайдите в приложение «Photos» и удалите все фотографии и видео, которые вам не нужны. Затем не забудьте очистить альбом «Recently Deleted», который выполняет роль «Корзины» для ваших фотографий.

Оптимизируйте хранение фотографий iOS

В iOS есть множество интересных функций, о которых мало кто знает, а между тем, они могут существенно облегчить вам жизнь. Например, стоит задуматься, а нужно ли вам хранить все фотографии в максимально высоком разрешении непосредственно в памяти вашего айфона?

Логичнее загружать фото в высоком качестве в ваше хранилище в iCloud. А в памяти айфона хранить сжатые изображения, которые занимают меньше места. Все равно на маленьком экране айфона вы не заметите разницу между ними.

Зайдите в «Settings» > «Photos». И выберите функцию «Optimize iPhone Storage», которая включит автоматическую загрузку изображений в максимальном качестве в iCloud и их замену на сжатые версии в памяти вашего iPhone.

Удаляйте ненужные подкасты, аудиокниги и музыку

Возьмите за правило периодически заходить в приложения «Музыка» и «Подкасты», чтобы удалять то, что вы уже прослушали. Порой там оказываются сохраненными вещи, которые вам не нужны, но занимают в памяти айфона многие гигабайты.

Удаляйте старые сообщения iMessage

Если вы активно переписываетесь с использованием iMessage, то там тоже могут быть «залежи» ненужных данных.

Вам необязательно вручную пролистывать историю сообщений. Настройки iOS и здесь позволяют переложить «ответственность» на систему.

Зайдите в «Settings» > «Messages». Пролистайте до пункта «Keep Messages» и вместо настройки по умолчанию «хранить всегда» выберите, к примеру, 30 дней. Система сама будет удалять старые сообщения, очищая память айфона.

Удаляйте большие файлы из iPhone

Зайдите в настройки по маршруту «Settings» > «General» > «iPhone Storage». Посмотрите, какие файлы в приложениях занимают больше всего места. Подумайте, нужны ли они вам на самом деле.

Возьмите за привычку, заглядывать в этот пункт настроек с определенной регулярностью.

Активно используйте облачные хранилища

Использование iCloud для хранения больших файлов и документов позволяет не хранить в памяти айфона файлы, которые вам не нужны постоянно.

Вы также можете использовать другие облачные хранилища, например, Google Drive или Dropbox.

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