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В Молодечно за взятку задержали замдиректора унитарного предприятия

  • 27.03.2023, 12:09
В Молодечно за взятку задержали замдиректора унитарного предприятия

Деньги предназначались за «правильный» выбор подрядчика.

Сотрудники милиции за получение взятки задержали 36-летнего заместителя директора по жилищным и коммунальным вопросам одного из унитарных предприятий Молодечно.

Как сообщает пресс-служба МВД, фигурант принял в качестве незаконного вознаграждения за благоприятное решение вопроса 21 тысячу рублей. Взяткодателем оказалась 46-летняя руководитель организации. Деньги предназначались за «правильный» выбор подрядчика для выполнения работ по замене лифтового оборудования.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки.

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