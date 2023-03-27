Россиянин метнул гранату РКГ-3, но она зацепилась за ветки и упала рядом с ним 10 27.03.2023, 19:56

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Видеофакт.

Российский оккупант неумело метнул противотанковую гранату и она, зацепившись за ветки, упала рядом с ним.

Видеозапись с боевой работой российского военного опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети. К сожалению, взрыв не нанес ущерб ни одному из захватчиков.

«Боевая подготовка по метанию противотанковой гранаты РКГ-3 в армии РФ. Российский солдат уцелел только потому, что направленная кумулятивная струя ударила в сторону. Интересно, что как противотанковое оружие «вторая армия мира» начала выдавать гранаты весом 1,07 кг. Довольно опасны в использовании. Для поражения бронетехники подразделения пехоты во всех армиях мира используют противотанковые реактивные гранатометы, чтобы иметь возможность поражать бронетехнику тяжелыми кумулятивными гранатами с безопасного расстояния. По всей видимости, у россиян дефицит противотанкового оружия для обеспечения значительно увеличенной мобилизованной армии», - отмечает Бутусов в комментарии к видео.

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