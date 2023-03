Автопилот Tesla избежал столкновения с оторванным колесом пикапа

Видеофакт.

Автопилот Tesla пытался избежать колеса, которое отлетело от автомобиля и повлекло аварию перед электромобилем. Все это было снято на видео. Об этом сообщает Elektrek.

TeslaCam – это интегрированная система видеорегистраторов Tesla, которая использует камеры Автопилота для записи окружающей среды автомобиля в случае аварии.

На видео водитель Tesla следовал за автомобилем, который поднялся на несколько метров в воздух после того, как наехал на отпавшее у пикапа колесо, двигавшиеся по соседней полосе.

После того как автомобиль взлетел в воздух, колесо продолжило движение в сторону Tesla. На ролике отчетливо видно, что Tesla отклонилась чуть вправо, чтобы избежать столкновения. Водитель Tesla утверждает, что именно система автопилота автоматически совершила маневр.

Как сообщается, водитель автомобиля Kia, врезавшийся в колесо, не пострадал в аварии.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX