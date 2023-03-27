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МАРТ: Цены в Беларуси растут в установленных параметрах

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  • 27.03.2023, 21:57
МАРТ: Цены в Беларуси растут в установленных параметрах

Больше всего подорожали помидоры.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что цены в Беларуси растут в установленных параметрах. Об этом в эфире телеканала СТВ сказал глава МАРТ Алексей Богданов.

По его словам, поручение Лукашенко взять под контроль ценообразования, выработав при этом новую систему, которая воплотилась в постановление Совмина №713, реально «работает».

- Цены, если и растут, то в установленных параметрах.

В свою очередь, заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич отметила, что как раз были подведены итоги месячного мониторинга цен, которые показали, что именно происходит в стране с ценами.

– Единственное, что было очень интересно – это на 31 % подорожали помидоры. Но на 32 % подешевели огурцы, по нашему мониторингу.

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