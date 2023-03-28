Андрей Пионтковский: Путин сбежит «на длительное лечение» 1 28.03.2023, 12:22

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Андрей Пионтковский

А россиянам покажут «Танец маленьких лебедей».

Аналитики пишут, что одной из основных тем переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве был вопрос гарантий личной безопасности российского президента в случае потери власти, его возможное убежище на территории Китая и невыдача для Международного трибунала. Как отметил российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский, у него нет личных сведений о том, что такие темы действительно обсуждались, но если такой разговор был, то это очень позитивный знак.

«Лично я это давно предсказывал. Но думаю, что это случится позднее. По моим расчетам, на первом этапе весеннего наступления. Когда россияне потеряют Мелитополь, вот тогда санитарный самолет Си Цзиньпина и прилетит за ним», – спрогнозировал Андрей Пионтковский в интервью для YouTube-канала «Фабрика новин».

Более того, во время интервью эксперт подчеркнул, что считает такой сценарий развития событий неизбежным. Ведь когда Путин поймет, что все проиграно, то, конечно, он будет искать вариант побега.

«Утром по телевизору появится «Танец маленьких лебедей» и скажут: «Вы знаете, к сожалению, товарища Путина отстранили по причине серьезных ошибок в украинском вопросе, к тому же у него ухудшилось здоровье. Товарищ Си Цзиньпин прислал за ним санитарный самолет, и он отбыл на длительное лечение в один из тибетских монастырей», – предсказал политолог.

Однако после этого Пионтковский все же указал на то, что все это как-то не совсем совпадает с сегодняшними действиями Путина.

«Ну вот, допустим, пообещали ему самолетик, а он на следующий день снова начинает в своей песочнице в ядерные бомбочки играть. В конце концов товарищ Си Цзиньпин может и обидеться на такое поведение», – отметил аналитик.

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