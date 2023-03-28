закрыть
28 марта 2023, вторник, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Легендарный болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

  • 28.03.2023, 13:12
  • 1,716
Легендарный болид Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

По цене трех Bugatti.

В Гонконге на аукцион RM Sotheby’s выставили болид «Формулы-1» Ferrari F1-2000. За авто планируют выручить от 7,5 до 9,5 миллионов долларов – как за три Bugatti Chiron. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Столь высокая цена Ferrari обусловлена тем, что именно на этом болиде в 2000 году выступал Михаэль Шумахер. Легендарный немецкий гонщик выиграл на авто Гран-при Бразилии, а также занял первое место в квалификации Гран-при Монако и Испании.

Всего же за сезон Шумахер использовал несколько болидов Ferrari F1-2000. Он выиграл девять гонок и оформил свое третье чемпионство в «Формуле-1».

В 2001 году болид Ferrari продали коллекционеру из Техаса. Авто Михаэля Шумахера поддерживают в рабочем состоянии и оно даже использовалось время от времени на гоночных автодромах и во время слетов владельцев Ferrari.

Гоночное авто Шумахера оснащено высокооборотистым 3,0-литровым V10 мощностью 770 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Карбоновый болид весит всего 600 кг.

Недавно на аукционе уже продали еще один болид Михаэля Шумахера. За него выручили почти 15 миллионов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин