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«На границе подсаживаемся в любой автобус, где есть места»

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  • 28.03.2023, 13:25
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«На границе подсаживаемся в любой автобус, где есть места»

Белорусы рассказали, сколько времени нужно на прохождение границы и что там происходит.

В каких пунктах пропуска очереди больше, сколько времени занимает прохождение границ и от чего это зависит, Intex-press рассказали жители Барановичей, которые на днях выезжали из Беларуси в Литву и Польшу.

Минувшие выходные отметились огромными очередями на выезд из Беларуси, которые образовались практически во всех пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей. И если раньше на длительное прохождение границы жаловались, в основном, те, кто пересекал ее на легковых автомобилях, то теперь очереди образовались даже из пассажирских автобусов.

Горожанка Анна, которая возвращалась на учебу в Польшу в ночь с 25 на 26 марта, провела в автобусе на границе около девяти часов.

– С белорусской стороны была большая очередь из автобусов, около 20-ти. Я даже представить себе не могла, что такое может быть. Прохождение границы всегда занимало разное количество времени, но так долго – впервые, – рассказала девушка.

Наталья, которая часто ездит в Польшу по работе, 27 марта провела в автобусе на границе более пяти часов. Это при том, что в автобус девушка подсела прямо перед паспортным контролем на белорусской стороне, а транспортное средство было практически в самом начале очереди.

– Когда мы ездили на машине в последний раз, простояли 23 часа. Поэтому сейчас ездим поездом до Бреста, а на границе подсаживаемся в любой автобус, где есть места. Так быстрее и дешевле получается. Автобус до Варшавы, в который мы сели в 10.45, был первым в «колейке», и стоял с 2 часов ночи, – рассказывает Наталья, добавляя, что обе границы этот автобус прошел примерно в 17.00.

Пункт пропуска «Брест», по словам горожан, сейчас самый загруженный, ведь после приостановки работы погранперехода «Берестовица-Бобровники» с 10 февраля 2023 года попасть напрямую в Польшу можно только через него. Поэтому в очереди сейчас выстраиваются даже автобусы.

– Еще месяц назад такого не было. Во-первых, больше людей стало ездить на автобусах, потому что машиной через Брест – минимум сутки стоять. Во-вторых, все автобусы, даже гродненские, сейчас почему-то ездят через Брест, – отмечает Наталья.

Некоторые горожане пытаются объехать очереди в Польшу через Литву. Говорят, выходит чуть быстрее, но не менее утомительно.

– Ехал в ночь на 27 марта в Польшу через Литву. Время прохождения границ ровно 11 часов. Через Брест – минимум 20 часов, – говорит житель Барановичей Руслан.

По словам горожан, очереди в белорусско-литовских пунктах пропуска зависят от того, в какой день недели и через какой конкретно пункт ехать. К примеру, одна жительница Барановичей рассказала Intex-press, что при пересечении пункта пропуска «Котловка» на маршрутке две границы она прошла меньше, чем за три часа. В то время как другая горожанка, которая ехала на машине через пункт пропуска «Привалка», простояла на границе 15 часов.

– Здесь не угадаешь никак. Остается только мониторить онлайн-камеры на пунктах пропуска, и то не всегда они помогают. По приезду на границу ситуация может сильно измениться, – говорит Наталья, которая на днях ездила в Литву через «Привалку».

Люди говорят, что обстановка в очередях спокойная, потому что «мы же с этим ничего не сделаем». Однако многие считают, что очереди в пунктах пропуска вызваны не только количеством желающих пересечь границу.

– По моему мнению, как-то медленнее начали проверять белорусы, да и литовцы стали медленнее машины выпускать, – отметила горожанка Оксана, работающая в Литве.

– Думаю, у них, как и у нас: как приказ сверху дадут, то и делают, – высказалась о причинах медленного пропуска машин на границе с Польшей горожанка Наталья.

По данным Госпогранкомитета Беларуси на 12.00 28 марта, самые большие очереди на выезд из Беларуси наблюдались в пункте пропуска «Брест»: 330 легковых автомобилей и 25 автобусов. На границе с Литвой самым загруженным был пункт пропуска «Привалка»: 55 автомобилей на выезд из Беларуси.

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