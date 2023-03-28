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Терапевт рассказала, как укрепить иммунитет в начале весны

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  • 28.03.2023, 15:13
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Терапевт рассказала, как укрепить иммунитет в начале весны

В это время повышается риск подхватить простуду.

Погоду, царящую нынче в Беларуси, можно назвать противостоянием весны и зимы — на календаре уже давно март, а пейзажи на улице еще вполне январские. Еще вчера всюду была слякоть, сегодня — гололед. По мнению медиков, такой переходный период очень опасен для здоровья — ослабевает иммунитет, повышается риск подхватить простуду.

«Стоит влажная и теплая погода. Это любимая среда для распространения и жизни практически всех вирусов», — поясняет терапевт Ольга Савина. Она отметила, что в периоды кратковременного потепления все снимают шапки и шарфы, из-за чего возникает переохлаждение и простуда, а также обостряются хронические недуги.

В качестве мер, укрепляющих иммунитет, Савина порекомендовала нормализовать сон (ранний отбой и ранний подъем, засыпание в полной темноте), начать правильно писаться (белки, полезные жиры и углеводы, больше растительных продуктов), чаще проветривать помещение и не забывать о необходимости мытья рук.

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