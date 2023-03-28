Песков рассказал, о чем будут говорить Лукашенко и Путин на встрече в Москве 5 28.03.2023, 15:15

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Дмитрий Песков

фото: epa

Встреча пройдет 6 апреля.

На встрече Путина и Лукашенко в Москве, которая состоится 6 апреля, будет обсуждаться вопрос военного сотрудничества двух диктаторов. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, повестка дня будет посвящена актуальным вопросам развития так называемого союзного государства, но при необходимости там могут поднять и тему безопасности.

Так он ответил на вопрос, планируются ли в ходе заседания отдельные переговоры Лукашенко и Путина и будет ли на них обсуждаться размещение тактического ядерного оружия в Беларуси.

— Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной, — заявил спикер Кремля.

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