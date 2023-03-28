закрыть
28 марта 2023, вторник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский генерал Маломуж: Россия теряет основные профессиональные подразделения

  • 28.03.2023, 16:35
  • 1,400
Украинский генерал Маломуж: Россия теряет основные профессиональные подразделения
Николай Маломуж
Фото: day.kiev.ua

ВСУ готовятся к масштабным наступательным операциям.

Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов генерал армии Николай Маломуж отметил «Еспресо», что враг бросил почти все ресурсы, но продвинуться не может.

- ВСУ имеют стратегическую инициативу, которая связана с тем, что враг теряет основные профессиональные подразделения. Это ЧВК «Вагнера», воздушно-десантные войска, десантно-штурмовые бригады и морская пехота. У нас есть перспектива их уничтожения на поле боя. Для этого у нас есть резервы, подготовленные спецподразделения, техника, вооружение, которое получаем ежедневно, - отметил Маломуж.

По словам генерала, Украина имеет перспективу перевооружения спецподразделений, бригад быстрого реагирования и бригад прорыва, что позволяет подготовиться к масштабным наступательным операциям.

- Задача номер один - это выбивать врага, уничтожать вражеские резервы и передовые части, выполняющие агрессивную задачу на нашей территории. Наступил кульминационный момент, когда враг бросил все, что имеет, но продвинуться не может, - добавил Маломуж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин