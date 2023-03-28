Украинский генерал Маломуж: Россия теряет основные профессиональные подразделения 28.03.2023, 16:35

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Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

ВСУ готовятся к масштабным наступательным операциям.

Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов генерал армии Николай Маломуж отметил «Еспресо», что враг бросил почти все ресурсы, но продвинуться не может.

- ВСУ имеют стратегическую инициативу, которая связана с тем, что враг теряет основные профессиональные подразделения. Это ЧВК «Вагнера», воздушно-десантные войска, десантно-штурмовые бригады и морская пехота. У нас есть перспектива их уничтожения на поле боя. Для этого у нас есть резервы, подготовленные спецподразделения, техника, вооружение, которое получаем ежедневно, - отметил Маломуж.

По словам генерала, Украина имеет перспективу перевооружения спецподразделений, бригад быстрого реагирования и бригад прорыва, что позволяет подготовиться к масштабным наступательным операциям.

- Задача номер один - это выбивать врага, уничтожать вражеские резервы и передовые части, выполняющие агрессивную задачу на нашей территории. Наступил кульминационный момент, когда враг бросил все, что имеет, но продвинуться не может, - добавил Маломуж.

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