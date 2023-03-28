Белорусским студентам разрешили не платить в общественном транспорте 28.03.2023, 17:26

1,062

Но не всем.

Минский городской Совет депутатов расширил перечень льготников, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Право бесплатного проезда дали студентам-очникам из Минска, которые учатся на первом и втором курсах учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, при поездках на учебу в Минский район.

На студентов вузов и студентов ПТУ старших курсов данная льгота не распространяется, передает Telegraf.

Какие льготы на общественный транспорт есть у студентов?

В Минске учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования могут бесплатно ездить в общественном транспорте круглый год. Эта льгота распространяется на автобусы и электробусы, трамваи и троллейбусы, а также метро и действует даже в период летних каникул.

Учащиеся, которые проживают в Минском районе и ездят на учебу в столицу, бесплатно воспользоваться пригородным транспортом могут с 1 сентября по 30 июня.

Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, учащийся должен иметь при себе и при необходимости предъявить для проверки документы, подтверждающие его обучение в учреждении образования — электронную карту учащегося или справку.

С прошлого года бесплатно разрешили ездить также студентам-очникам первого и второго курсов лицеев и колледжей, но только в течение учебного года, за исключением периода летних каникул, то есть с 1 сентября по 30 июня. Для этого у студентов также должен быть при себе билет учащегося.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».