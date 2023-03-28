Белорусским студентам разрешили не платить в общественном транспорте
- 28.03.2023, 17:26
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Но не всем.
Минский городской Совет депутатов расширил перечень льготников, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Право бесплатного проезда дали студентам-очникам из Минска, которые учатся на первом и втором курсах учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, при поездках на учебу в Минский район.
На студентов вузов и студентов ПТУ старших курсов данная льгота не распространяется, передает Telegraf.
Какие льготы на общественный транспорт есть у студентов?
В Минске учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования могут бесплатно ездить в общественном транспорте круглый год. Эта льгота распространяется на автобусы и электробусы, трамваи и троллейбусы, а также метро и действует даже в период летних каникул.
Учащиеся, которые проживают в Минском районе и ездят на учебу в столицу, бесплатно воспользоваться пригородным транспортом могут с 1 сентября по 30 июня.
Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, учащийся должен иметь при себе и при необходимости предъявить для проверки документы, подтверждающие его обучение в учреждении образования — электронную карту учащегося или справку.
С прошлого года бесплатно разрешили ездить также студентам-очникам первого и второго курсов лицеев и колледжей, но только в течение учебного года, за исключением периода летних каникул, то есть с 1 сентября по 30 июня. Для этого у студентов также должен быть при себе билет учащегося.