Путину сообщили о невозможности построить ледокол «Россия» 28.03.2023, 17:33

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иллюстративное фото

Из-за того, что Шойгу разбомбил завод в Украине.

Сроки сдачи ледокола «Россия», намеченные на декабрь 2027 года, сорваны, пишет «The Moscow Times» со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге. О необходимости переноса сроков уже сообщили президенту РФ Владимиру Путину.

Предполагалось, что крупные корпусные детали для ледокола — кронштейны гребных валов, ледовый зуб, кронштейны пера руля — поставит завод «Энергомашспецсталь», который расположен в украинском городе Краматорск.

Однако завод с деталями для ледокола разбомбил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Минобороны РФ в мае 2022 года заявило, что уничтожен завод «Энергомашспецсталь» в Краматорске (под Донецком).

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода», — сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Изначальная цена проекта составляла 127,5 млрд руб, но теперь стоимость строительства сверхмощного головного атомного ледокола «Россия» может вырасти на 40–60%. По состоянию на середину марта вместо 15% от общего объема плановых работ выполнено лишь 5%.

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