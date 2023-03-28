В среду в Беларуси ожидается снегопад 28.03.2023, 18:36

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада сохранится в Беларуси 29 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, ночью в восточных районах с дождем). Ночью по восточной половине во многих районах, днем местами будут сильные осадки. В отдельных районах метель, ночью по востоку слабый гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы до 15-20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит минус 4 - плюс 1 градус. Днем ожидается минус 1 - плюс 4 градуса, а по западу — до плюс 6 градусов.

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