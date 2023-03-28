закрыть
28 марта 2023, вторник, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В среду в Беларуси ожидается снегопад

  • 28.03.2023, 18:36
В среду в Беларуси ожидается снегопад

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада сохранится в Беларуси 29 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, ночью в восточных районах с дождем). Ночью по восточной половине во многих районах, днем местами будут сильные осадки. В отдельных районах метель, ночью по востоку слабый гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы до 15-20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит минус 4 - плюс 1 градус. Днем ожидается минус 1 - плюс 4 градуса, а по западу — до плюс 6 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин