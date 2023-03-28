Пещера затаилась перед неким событием 1 Александр Сотник

28.03.2023, 20:01

2,262

Александр Сотник

Заряжены все ружья, висящие на стенах.

А вот и главный вопрос, который был задан россиянам социологами из ВЦИОМа. Конечно, социология при диктатурах умирает сразу, но тут – прелюбопытнейший случай. Волосатиков спросили: куда бы они хотели отправиться, имея «машину времени»? 29% отправились бы в XX век. И лишь 3% респондентов сказали, что «в будущее». Выбор сделан: глубинарии грезят прошлым, их зовут за собой «преданья старины глубокой», опутывает паутина древности и манит некрофильская «любовь к отеческим гробам». Что еще нужно спец-Моисею, чтобы увести свою челядь в самые мохнатые глубины пещеры, где никакая цивилизация не отравит их убогий мозг, заведующий хватательными и жевательными рефлексами.

Мало знаешь – крепче спишь, и не сомневаешься в решениях вождя, по воле которого ты живешь и умираешь. А умирать скоро – ох как придется! Причем, вне зависимости от того, останется фараоном Путин или на трон воссядет другой. Пока что плешивый переигрывает всех с помощью двойников, вранья и ядерного шантажа. Он умудрился облапошить даже товарища Си, который приехал в Москву в костюме миротворца, а уехал с Дошираком на ушах. Еще неделю назад Путин обещал ему не размещать свои ядерные пугачи за пределами пещеры, но нетерпячка взяла свое. Слово дал – слово взял, и заявил, что мольба бульбо-страдальца вынудила сделать этот шаг. Китай, конечно, сдержанно поворчал всем МИДом, а потом взял – да и объявил «своей юрисдикцией» месторождения российских компаний на шельфе Вьетнама. И не просто объявил, а запустил регулярное военное патрулирование «девятипунктирной линии» - зоны, которая является частью территориальных притязаний Пекина в Южно-Китайском море. И похоже, что этим дело не ограничится, а трещина между Москвой и Пекином будет только углубляться. И потом, никто в Кремле не забыл санкционные «удары в псину» со стороны Китая.

Мир с людоедами невозможен по простой причине: они хотят вас убить и съесть. Они слишком долго притворялись цивильными, обряжались в костюмы и спиливали клыки, но природа взяла свое, и полезла изо всех щелей. Можно урчать желудком Симоньян о готовности купить «нужные территории», но как ты заткнешь алко-генерала Гурулева, пообещавшего стереть Британию ядерным ударом? Как заколотишь соску в глотку Медведева, который не только взял две Финляндии, но уже их и опорожнил? Понятно, что после таких завываний реальная Финляндия начала строительство трехметрового забора на границе с плотоядной пещерой. Но ракеты из черепа Соловьева уже летят в сторону ненавистной Польши. На фоне усиления ядерных истерик Лукашенко готовится зачитать 31 марта обращение к народу, после чего 6 апреля обсудит с Путиным вопросы по безопасности на заседании Госсовета.

В то время, как Кремль заряжен на затягивание войны – ВСУ продолжают собирать силы в несколько кулаков для ударов по разным направлениям. В Крыму оккупанты превратились в кротов, изрыв весь полуостров в целях возведения оборонительных укреплений. Только вот вряд ли это воспрепятствует Хаймарсам нанести такие удары, после которых души мамулечек ломанутся в путинский рай. Наблюдая за усилением ВСУ и увеличением в 5 раз помощи со стороны Германии, Кремль явно нервничает, артикулируя свои тайные страхи: «Германия принимает активное участие в накачивании Украины вооружениями, прямо и косвенно повышает уровень вовлеченности в конфликт», - шепчет сквозь усы Песков, но дальше мысль не развивает, подрагивая вот встречного вопроса: «И что вы сделаете? Нанесете удар по Бундестагу, как грозился клоун-алкопупс?» А жопа голову не съест?» Патрушев, стряхнув с себя гексоген, зашипел об уникальном супер-оружии, которым пещера сможет уничтожить все живое. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», - заявил крысеныш и юркнул обратно в свою нору.

Чем выше уровень ставок – тем отчетливее прорисовывается черта, отделяющая упоротую нежить от перепуганных теплокровных. Последние не хотят гореть заживо в ядерном огне, сопротивляясь самой мысли, что такое вообще возможно. Даже представители пошлой путло-элитки шушукаются по углам пещеры, констатируя, что крысопут сошел с ума, «просрал» все, и теперь хочет уконтрапупить напоследок страну и ее население. А главное – их, элитариев, которые ему верили и поддерживали во всем. Теперь же, когда в его череп постучался ядерный Иблис, им страшно умирать. Не для того они пели и плясали, намывали баблос и лизали жопу фараону, чтобы тупо взять – и сдохнуть. О таком суицидальном финале они даже не помышляли, полагая, что сценарий апокалипсиса написан для Киева, а не для них. А ведь еще немного – и даже сбежать из пещеры будет невозможно. Кремль ввел строгий контроль за выездом высокопоставленных чиновников, законодателей, губернаторов и топ-менеджеров госкомпаний. К некоторым пришли ФСБшники и тупо отобрали загранпаспорта. Уже сформирован список лиц, для которых выезд за границу будет возможен исключительно с разрешения спецслужб. Липкая паутина страха опутывает все живое. Но именно он может подтолкнуть тех, кто хочет выжить, к отчаянному шагу по устранению царь-крысы. Сразу отметим, что шансов очень мало. Если она уже забилась в бункер, то выцарапать ее оттуда практически невозможно. А для нанесения удара «по центру принятия решений» нужно точно знать, в каком именно объекте засел Путин, и вообще – Путин ли это? Раззеркалив себя, крыса усложнила задачу по ликвидации оригинала, но не сделала ее невыполнимой. Учесть все факторы и переплетения случайных линий невозможно, и именно на этом горели все диктаторы, возомнившие себя историческими уникумами. Как, сидя в бункере, держать в абсолютном повиновении хитрожопую челядь, текущую от страха перед неопределенностью? Она ведь однозначно выберет жизнь, а не героический уход в историю. Она не мнит себя коллективным Иоанном Грозным или Иблисом Медведимки на пьяном кураже. Ей проще коллективно ответить перед Западом, принять позор поражения и массив репараций, чем присоединиться к дохлым чмобикам и зэкам.

Пещера затаилась перед неким событием, которое решит всё. Заряжены все ружья, висящие на стенах. Шевелятся волосы на всех скальпах, и каждый череп клацает зубами. Дикари слишком долго уходили в глубины прошлого, прежде чем осознали, что им не вернуться в XX век – ни на ядерной ракете, ни на субмарине. А в веке XXI все места уже заняты.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».